Gran Premio de Abu Dabi: Dónde y cuándo ver EN VIVO la espectacular definición del Mundial de Fórmula 1 - Chilevisión

Este fin de semana se corre el Gran Premio de Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos, la que es la vigésima cuarta y última carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1.

El líder del Mundial y quien tiene la primera opción para consagrarse por primera vez es Lando Norris, quien no se vio nada cómodo el fin de semana pasado en Qatar, donde tuvo que conformarse con un cuarto lugar.

Segundo es Max Verstappen, de gran remontada, ya que hace unos meses la desventaja que tenía el actual campeón del mundo era de más de 100 puntos y ahora eso solo se reduce a 12.

El último piloto que tiene chances de gritar campeón es Oscar Piastri. El australiano y compañero de Norris fue líder del campeonato gran parte del año, pero su rendimiento cayó en las últimas carreras. Sin embargo, se vio en un gran nivel en Qatar donde dominaba, no obstante, un error de estrategia de McLaren lo privó del triunfo.

¿Qué necesitan los tres candidatos para salir campeón?

Lando Norris: Solo necesita terminar en podio, es decir, entre los primeros de la carrera.

Solo necesita terminar en podio, es decir, entre los primeros de la carrera. Max Verstappen: Ganar y que Norris termine cuarto o peor.

Ganar y que Norris termine cuarto o peor. Oscar Piastri: Ganar y que Norris termine sexto o peor.

Horarios para Chile del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 07:30 horas.

07:30 horas. Clasificación: 11:00 horas.

Domingo 7 de diciembre

Carerra: 10:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE la gran definición de la F1?

La gran definición del Mundial de pilotos de la Fórmula 1, a disputarse este domingo en Abu Dabi, la podrás ver este domingo a través de la plataforma Disney+ y el canal de streaming oficial F1 TV.