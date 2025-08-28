“Estoy contentísimo por “Checo”: Verstappen confesó el gesto que tuvo con Pérez por su regreso a la F1 - Chilevisión

Esta semana se confirmó que Sergio Pérez regresa a la Fórmula 1. El mexicano fue oficializado en el equipo Cadillac, que debutará en 2026. El otro piloto de la escudería estadounidense será Valtteri Bottas.

Este jueves, Max Verstappen y en la previa al Gran Premio de Países Bajos que se correrá el domingo 31 de agosto en el circuito de Zandvoort, destacó el regreso del mexicano, con quien fue compañero en Red Bull Racing.

"Cuando vi la noticia le mandé un mensaje enseguida. Estoy contentísimo por él. Es un gran tipo y siempre nos hemos llevado muy bien. Me alegra verle de vuelta en la parrilla", manifestó el tetracampeón de F1.

A Verstappen también se le preguntó cómo cree que será el rendimiento de Pérez, que fue sacado abruptamente de Red Bull el año pasado.

"Depende de cómo vaya el auto. Es una buena oportunidad para él, es un comienzo nuevo. Checo ya demostró muchas cosas antes de Red Bull. Tiene que venir, disfrutarlo y pasarlo bien", cerró.

Gran Premio de Países Bajos

Este viernes, comenzará la acción en Zandvoort tras el receso por el verano europeo. Ese día se realizarán los entrenamientos libres 1 y 2. El sábado serán las prácticas 3 y la clasificación. Mientras que el domingo será la carrera.

El campeonato lo lidera Oscar Piastri con 284 puntos, nueve más que Lando Norris, su compañero en McLaren. Tercero y con 187 unidades se ubica Max Verstappen.