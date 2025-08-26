Sergio “Checo” Pérez vuelve a la Fórmula 1: Cadillac oficializó a sus pilotos para 2026 - Chilevisión

Finalmente, todos los rumores ligados a Cadillac F1 eran ciertos y Sergio Pérez y Valtteri Bottas fueron oficializados como sus pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El equipo de General Motors y que hará su debut como escudería en la próxima temporada, confirmó a través de redes sociales que el mexicano y finlandés fueron los elegidos para este nuevo e importante desafío.

"Saluda a nuestra alineación de pilotos para 2026", escribió la marca con una foto de Pérez y Bottas, ambos con grandes antecedentes en la F1.

Sergio Pérez

El piloto mexicano y reconocido admirador de Iván Zamorano se tomó un año libre tras su abrupta salida de Red Bull.

Cadillac será el sexto equipo de Pérez, que debutó en la máxima categoría en 2011 en Sauber y luego corrió en McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

"Unirme al equipo Cadillac es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, percibí la pasión y la determinación detrás de este proyecto. Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea", señaló el oriundo de Guadalajara.

Valtteri Bottas

Mientras que Valtteri Bottas estaba como piloto de reserva de Mercedes tras salir de Sauber en 2024. 11 años antes había debutado en Williams y también fue piloto de Alfa Romeo.

Sus mejores resultados fueron en Mercedes, donde consiguió 10 victorias en cinco temporadas con la escudería alemana.

"He tenido el honor de trabajar con algunos de los mejores equipos del mundo y ya veo el mismo profesionalismo y entusiasmo aquí. Esta es una marca icónica y con un gran legado en el automovilismo estadounidense, y formar parte de su historia en su llegada a la Fórmula 1 increíblemente especial para mí", dijo el finlandés.