El posteo que subió Jean Paul Pineda a redes previo a nueva detención: “Mi chiquitita” - Chilevisión

Jean Paul Pineda compartió una historia de Instagram antes de un nuevo arresto, donde se le acusa de haber irrumpido en la casa de su pareja.
Lunes 1 de diciembre de 2025 | 12:16
Jean Paul Pineda nuevamente está en la polémica. El ex futbolista volvió a ser detenido este domingo por presunta "violación de morada" y "violencia intrafamiliar de carácter psicológico".
El episodio se dio en la casa de Valentina Castro, pareja del ex futbolista con la que habría compartido la noche anterior junto a otras personas.
Tras una supuesta petición de que se fuera del inmueble a la que habría acatado, el otrora delantero aparentemente regresó y le dio una patada a la puerta.
Ante un llamado de vecinos del sector que alertaron de una fuerte discusión, Carabineros se llevó al ex jugador de 36 años.
Previo a ser nuevamente arrestado, Pineda y Castro compartieron una particular foto a través de sus redes sociales.
La joven publicó una historia de Instagram en la que aparece caminando de la mano junto al ex futbolista, comentando: "Te amo".
El posteo fue replicado por el otrora deportista, quien indicó junto a un emoji de corazón: "Yo también chiquitita".