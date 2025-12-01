El posteo que subió Jean Paul Pineda a redes previo a nueva detención: “Mi chiquitita” - Chilevisión

Jean Paul Pineda nuevamente está en la polémica. El ex futbolista volvió a ser detenido este domingo por presunta "violación de morada" y "violencia intrafamiliar de carácter psicológico".

El episodio se dio en la casa de Valentina Castro, pareja del ex futbolista con la que habría compartido la noche anterior junto a otras personas.

Tras una supuesta petición de que se fuera del inmueble a la que habría acatado, el otrora delantero aparentemente regresó y le dio una patada a la puerta.

Ante un llamado de vecinos del sector que alertaron de una fuerte discusión, Carabineros se llevó al ex jugador de 36 años.

La última foto publicada por Jean Paul Pineda previo a detención

Previo a ser nuevamente arrestado, Pineda y Castro compartieron una particular foto a través de sus redes sociales.

La joven publicó una historia de Instagram en la que aparece caminando de la mano junto al ex futbolista, comentando: "Te amo".

El posteo fue replicado por el otrora deportista, quien indicó junto a un emoji de corazón: "Yo también chiquitita".