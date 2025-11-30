 Detienen a Jean Paul Pineda por violación de morada y VIF psicológica - Chilevisión
30/11/2025 13:29

Detienen a Jean Paul Pineda por violación de morada y VIF psicológica

Fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades luego de que aseguraran haber escuchado una discusión.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo fue detenido el exfutbolista Jean-Paul Pineda por violación de morada y violencia intrafamiliar psicológica contra su pareja, Valentina Castro.

Según Carabineros, fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades tras escuchar una fuerte discusión en el domicilio.

De acuerdo con información recopilada por CHV Noticias, Pineda habría pasado la noche en la casa de su pareja. Durante la madrugada, ambos estuvieron consumiendo alcohol junto a la hermana de la mujer y su pareja.

Cerca de las 11:00 horas, la hermana se retiró del lugar, y fue entonces cuando Valentina le pidió a Pineda que también se fuera, ya que habían discutido. Sin embargo, pocos minutos después, la mujer escuchó una fuerte patada en la puerta: Él habría forzado su ingreso, pues no tenía llaves del inmueble.

La discusión se prolongó por cerca de una hora, hasta que llegó Carabineros y procedió a detener a Jean Paul Pineda al interior de la vivienda.

Antecedentes de la detención 

Cabe recordar que en octubre pasado, Pineda había sido detenido por un episodio de violencia intrafamiliar contra Castro.

En esa ocasión, el exfutbolista quedó con orden de alejamiento y arresto domiciliario total como medida cautelar, la cual posteriormente fue revocada luego de que su pareja desistiera de la acusación.

Posteriormente y a tan solo horas de su detención, la pareja publicó fotos en Instagram dando a entender que se habían reconciliado.

En el registro, se les puede ver de la mano junto a la descripción "Te amo", la cual fue acompañada por la respuesta de Pineda: "Yo más, mi chiquitita".

Mira la foto a continuación:

