Detienen a Jean Paul Pineda por violación de morada y VIF psicológica - Chilevisión

Fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades luego de que aseguraran haber escuchado una discusión.
Este domingo fue detenido el exfutbolista Jean-Paul Pineda por violación de morada y violencia intrafamiliar psicológica contra su pareja, Valentina Castro.
Cabe recordar que en octubre pasado, Pineda había sido detenido por un episodio de violencia intrafamiliar contra Castro.
En esa ocasión, el exfutbolista quedó con orden de alejamiento y arresto domiciliario total como medida cautelar, la cual posteriormente fue revocada luego de que su pareja desistiera de la acusación.
Posteriormente y a tan solo horas de su detención, la pareja publicó fotos en Instagram dando a entender que se habían reconciliado.
En el registro, se les puede ver de la mano junto a la descripción "Te amo", la cual fue acompañada por la respuesta de Pineda: "Yo más, mi chiquitita".