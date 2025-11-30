Detienen a Jean Paul Pineda por violación de morada y VIF psicológica - Chilevisión

Según Carabineros, fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades tras escuchar una fuerte discusión en el domicilio.

De acuerdo con información recopilada por CHV Noticias, Pineda habría pasado la noche en la casa de su pareja. Durante la madrugada, ambos estuvieron consumiendo alcohol junto a la hermana de la mujer y su pareja.

Cerca de las 11:00 horas, la hermana se retiró del lugar, y fue entonces cuando Valentina le pidió a Pineda que también se fuera, ya que habían discutido. Sin embargo, pocos minutos después, la mujer escuchó una fuerte patada en la puerta: Él habría forzado su ingreso, pues no tenía llaves del inmueble.

La discusión se prolongó por cerca de una hora, hasta que llegó Carabineros y procedió a detener a Jean Paul Pineda al interior de la vivienda.