Pese a orden de alejamiento: Filtran video de nueva pelea entre Jean Paul Pineda y su pareja - Chilevisión

Un equipo del Contigo en la Mañana llegó hasta el edificio del exfutbolista para corroborar los ruidos molestos que vecinos denunciaron. Horas después se registró un violento altercado.

Cámaras de Contigo en la Mañana de Chilevisión fueron hasta el edificio donde reside Jean Paul Pineda para registrar los ruidos molestos que sus vecinos, denunciaron, se registran de manera constante en su departamento.

Un video fue capturado el sábado por la noche por uno de los afectados acusando que una fiesta con música a todo volumen tuvo lugar en el inmueble del ex futbolista hasta la madrugada de este domingo.

"Guardias municipales de La Florida tuvieron que asistir al lugar debido a que del sábado al domingo se escucharon ruidos de fiesta y relaciones sexuales escandalosas", detalló la periodista.

Por esta razón, a raíz de los gritos, discusiones y música a alto volumen el equipo matinal concurrió hasta el edificio, donde constató que había un parlante que se escuchaba hasta la calle.

"Estamos afuera del edificio y se puede escuchar cómo tienen la música a todo volumen", corroboró la reportera. Justo después el exfutbolista salió al balcón, cerró la ventana y a los pocos segundos la música dejó de sonar.

Nueva pelea entre Pineda y su pareja

A las pocas horas de que el equipo dejó el edificio una nueva pelea surgió entre la pareja. "No sabi' cómo se trata a una mujer... tontorrón, no sabí' cómo se trata a una mujer", se escucha en un video al que tuvo acceso Contigo en la Mañana.

Esto, aún cuando Pineda cuenta con medidas cautelares de arresto domiciliario total y orden de alejamiento de su pareja, Valentina Castro. Ella, dijeron vecinos, logra evadir la medida al entrar "camuflada" con bufandas al departamento para no ser identificada.

En esta ocasión habrían llegado los gritos y los vecinos nuevamente debieron llamar a seguridad municipal y a Carabineros. Funcionarios encontraron el celular de Valentina destruido en el pasillo y pese a que las autoridades llegaron al lugar, ellos no abrieron las puertas.

"Ha sido terrible porque nosotros trabajamos, él no trabaja y ahora tiene que estar dos meses acá. Fome, ayer no dormí nada, incluso te digo que me tuve que levantar a las 5:30 y él todavía estaba carreteando. Vino Carabineros y él no le abría la puerta", relató una residente.

Hace tan solo una semana, cabe recordar, estos mismos vecinos firmaron una carta para que el exfutbolista sea expulsado de la comunidad donde vive pero hasta ahora todo continúa igual.

Mira el registro a continuación: