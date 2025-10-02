 Vecinos en contra de Jean Paul Pineda: Tomaron drástica medida ante “ruidos molestos y discusiones” - Chilevisión
02/10/2025 20:39

Vecinos en contra de Jean Paul Pineda: Tomaron drástica medida ante “ruidos molestos y discusiones”

Cecilia Gutiérrez reveló la existencia de una carta que enviaron los residentes del edificio ubicado en La Florida a la administración, en la que reclaman por ruidos molestos y peleas.

Publicado por CHV Noticias

Los vecinos de Jean Paul Pineda se pronunciaron en contra del exfutbolista y firmaron una carta para que sea expulsado de la comunidad donde vive

Esta semana el exjugador de Colo Colo fue nuevamente detenido por Carabineros tras agredir físicamente a su pareja, Valentina Castro, quien a mediados de agosto fue detenida por delito de asociación criminal.

Este episodio, sumado a otros eventos y disturbios al interior de su departamento han provocado molestia en los residentes del complejo, quienes realizaron un escrito en su contra, según reveló Cecilia Gutiérrez en Plan Perfecto

Vecinos en contra de Pineda

“Una vecina se contactó conmigo y me contaba que ayer llegó una carta del comité de vecinos, donde la intención de la comunidad es pedirle al hermano de Jean Paul Pineda que rescinda el contrato de arriendo”, reveló la periodista.

Eso sí, resaltó que hay una salvedad en este caso, ya que el departamento donde vive Jean Paul Pineda lo puso a nombre de su hermano, tras un conflicto con su exesposa, Faloon Larraguibel.

Según Gutiérrez la molestia de la comunidad surge por “ruidos molestos, de todo tipo, discusiones, peleas y ruidos de actividad íntima bastante poco recatada”.

“También reclaman que él graba el contenido que hace para su plataforma para adultos, él tiene Onfayer, en el living del departamento”, agregó. 

Sumado a eso, Pineda habría protagonizado una agresión a conserjes del edificio, por lo que “hay varios reclamos y varias cosas que se juntan para que los vecinos ya estén hartos”.

