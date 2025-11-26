Alexandra Litvinova frena a usuarios que criticaron a Alexis Sánchez por ocultar su embarazo - Chilevisión

Diversas reacciones en los usuarios generó el posteo de Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez que mostraba su avanzado embarazo.

La influencer rusa afirmó que quería dar a conocer "mi mayor secreto", señalando: "Mantenerlo oculto durante 9 meses fue muy difícil. Sin redes sociales, sin amigos, sin vida fuera de casa".

"El embarazo es algo que quieres compartir con todo el mundo y guardarte para ti al mismo tiempo. Ahora que el secreto por fin ha salido, se siente increíble poder hablar de ello y compartir piezas de este viaje", sostuvo en un video.

Pese a que la publicación se repletó de felicitaciones, hubo algunos que especularon con que habría sido el propio futbolista chileno el que le pidió no revelar la noticia.

Por ejemplo, una persona señaló: "La media red flag. ¿Tenerla callada, encerrada, sin amigos y sin vida social? Amiga, salga corriendo de ahí. Qué machista el tipo".

Ante los reiterados comentarios, Litvinova fue tajante y contestó: "No, fue 100% mi decisión", aclarando todas las dudas al respecto.

La modelo no se quedó ahí y frenó a otro usuario que aseguró que "la tenía en cautiverio", a lo que ella replicó: "No".