FOTOS | Así fue la primera Navidad de Alexis Sánchez como papá: pareja compartió tiernas postales - Chilevisión

Alexis Sánchez, que ha recuperado su buen nivel en Sevilla, vivió su primera Navidad siendo papá.

A través de redes sociales, su actual pareja, Alexandra Litvinova, compartió una serie de registros a sus seguidores en los que se puede ver el viaje navideño que tuvieron junto al delantero chileno y su hija Bela.

Por su parte, el "niño maravilla", fiel a un estilo más silencioso, se mantiene sin revelar momentos de su paternidad.

Mediante historias de Instagram, la modelo mostró momentos de la jornada navideña en la nieve y una tierna postal en la que sostiene a Bela en sus brazos.

Cabe recordar que es la modelo quien hace una semana confirmó el nacimiento de Bela y quien también ha dado a conocer públicamente los detalles de la relación amorosa que mantiene junto a Alexis.