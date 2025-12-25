 FOTOS | Así fue la primera Navidad de Alexis Sánchez como papá: pareja compartió tiernas postales - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

FOTOS | Así fue la primera Navidad de Alexis Sánchez como papá: pareja compartió tiernas postales

Los registros fueron compartidos por su actual pareja, Alexandra Litvinova, a través de su cuenta de Instagram.

Jueves 25 de diciembre de 2025 | 19:14

Alexis Sánchez, que ha recuperado su buen nivel en Sevilla, vivió su primera Navidad siendo papá.

A través de redes sociales, su actual pareja, Alexandra Litvinova, compartió una serie de registros a sus seguidores en los que se puede ver el viaje navideño que tuvieron junto al delantero chileno y su hija Bela. 

Por su parte, el "niño maravilla", fiel a un estilo más silencioso, se mantiene sin revelar momentos de su paternidad.

"Cuento de hadas": Así fue la primera Navidad de Alexis Sánchez como papá

Mediante historias de Instagram, la modelo mostró momentos de la jornada navideña en la nieve y una tierna postal en la que sostiene a Bela en sus brazos.

Cabe recordar que es la modelo quien hace una semana confirmó el nacimiento de Bela y quien también ha dado a conocer públicamente los detalles de la relación amorosa que mantiene junto a Alexis. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

“El más anhelado”: Carlos Palacios sorprende con gran revelación familiar en plena Noche Buena

El importante paso que dio Mario Salas: Se casó con Nathalie Pizarro tras 7 años de relación

Tras destapar supuesto romance: La romántica respuesta de Vanessa Sofía a Marcelo Ríos

Un reconocido influencer: La tierna imagen con la que hija de Iván Zamorano presentó a su pareja
Publicidad
Publicidad