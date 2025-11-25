Novia de Alexis Sánchez se descargó tras dar a conocer su embarazo: Publicó llamativo video - Chilevisión

En un video en Instagram, Alexandra Litvinova compartió un mensaje en el que se refirió a lo complejo que fue mantener oculto su embarazo.
A pocos días de confirmar su embarazo, Alexandra Litvinova lanzó un potente descargo sobre el hijo que está esperando junto a Alexis Sánchez.
La modelo rusa mostró su vientre en un especial video, donde se refirió a lo complejo que fue mantener oculto la espera del bebé.
En ese tiempo, la influencer se mudó de Italia a España, acompañando al futbolista chileno que actualmente se está desempeñando en el Sevilla.
A través de sus redes sociales, la pareja del tocopillano recalcó que dio a conocer "Mi mayor secreto", mostrándose en la piscina de su casa.
"Mantenerlo oculto durante 9 meses fue muy difícil. Sin redes sociales, sin amigos, sin vida fuera de casa. El embarazo es algo que quieres compartir con todo el mundo y guardarte para ti al mismo tiempo", agregó.
Litvinova continuó: "Ahora que el secreto por fin ha salido, se siente increíble poder hablar de ello y compartir piezas de este viaje".
El posteo, que fue acompañado por una canción en la que menciona "Soy mamá", generó una ola de reacciones de sus seguidores.