Novia de Alexis Sánchez se descargó tras dar a conocer su embarazo: Publicó llamativo video - Chilevisión

A pocos días de confirmar su embarazo, Alexandra Litvinova lanzó un potente descargo sobre el hijo que está esperando junto a Alexis Sánchez.

La modelo rusa mostró su vientre en un especial video, donde se refirió a lo complejo que fue mantener oculto la espera del bebé.

En ese tiempo, la influencer se mudó de Italia a España, acompañando al futbolista chileno que actualmente se está desempeñando en el Sevilla.

El descargo de Alexandra Litvinova

A través de sus redes sociales, la pareja del tocopillano recalcó que dio a conocer "Mi mayor secreto", mostrándose en la piscina de su casa.

"Mantenerlo oculto durante 9 meses fue muy difícil. Sin redes sociales, sin amigos, sin vida fuera de casa. El embarazo es algo que quieres compartir con todo el mundo y guardarte para ti al mismo tiempo", agregó.

Litvinova continuó: "Ahora que el secreto por fin ha salido, se siente increíble poder hablar de ello y compartir piezas de este viaje".

El posteo, que fue acompañado por una canción en la que menciona "Soy mamá", generó una ola de reacciones de sus seguidores.

Mira el video acá