“Te llevas al mejor”: Así quedó el Instagram de pareja de Alexis Sánchez tras anunciar embarazo - Chilevisión

Lo que era un secreto a voces se terminó por confirmar. Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, anunció su embarazo.

Si bien las especulaciones venían desde hace varios meses, recién ahora la modelo de nacionalidad rusa se pronunció con un emotivo posteo en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la influencer escribió "1+1=3" y adjunto varios fotos en las que se alcanza a ver el rostro del actual futbolista del Sevilla.

Chilenos repletaron de comentarios instagram de Alexandra Litvinova

Apenas subió las imágenes, los seguidores chilenos fueron en masa a comentar y felicitar a la pareja por esta tremenda noticia.

De hecho, la publicación tiene casi 100 mil likes y más de dos mil reacciones de parte de los hinchas chilenos, quienes ocuparon toda su creatividad.

"Te llevas al mejor hombre de Chile", "por fin" o "cuídalo reina", fueron algunas de las respuestas y "peticiones" a Litvinova.

Diversos usuarios fueron más allá y bromearon con que la creadora de contenido está "escondiendo" a Maravilla, quien todavía no ha realizado ningún gesto público a su pareja y al bebé.

