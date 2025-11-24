 “Te llevas al mejor”: Así quedó el Instagram de pareja de Alexis Sánchez tras anunciar embarazo - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

“Te llevas al mejor”: Así quedó el Instagram de pareja de Alexis Sánchez tras anunciar embarazo

Con un emotivo posteo en redes sociales, la modelo rusa confirmó que está esperando un hijo junto al futbolista nacional. El posteo generó una ola de reacciones.

Lunes 24 de noviembre de 2025 | 10:30

Lo que era un secreto a voces se terminó por confirmar. Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, anunció su embarazo.

Si bien las especulaciones venían desde hace varios meses, recién ahora la modelo de nacionalidad rusa se pronunció con un emotivo posteo en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la influencer escribió "1+1=3" y adjunto varios fotos en las que se alcanza a ver el rostro del actual futbolista del Sevilla.

Chilenos repletaron de comentarios instagram de Alexandra Litvinova

Apenas subió las imágenes, los seguidores chilenos fueron en masa a comentar y felicitar a la pareja por esta tremenda noticia.

De hecho, la publicación tiene casi 100 mil likes y más de dos mil reacciones de parte de los hinchas chilenos, quienes ocuparon toda su creatividad.

"Te llevas al mejor hombre de Chile", "por fin" o "cuídalo reina", fueron algunas de las respuestas y "peticiones" a Litvinova.

Diversos usuarios fueron más allá y bromearon con que la creadora de contenido está "escondiendo" a Maravilla, quien todavía no ha realizado ningún gesto público a su pareja y al bebé.

Mira los comentarios acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

“¿Amigas?”: La pregunta de Fernando González que hizo a Nicolás Massú hablar de su vida personal

La sorpresiva revelación de Sammis Reyes: Expuso momento en que tomó confianza con Emilia Dides

Mensaje e invitación: Pareja de Lucas Cepeda contó cómo iniciaron su relación

Influencer rusa se emocionó al ver a La Roja: Afirmó haber encontrado a su “crush”
Publicidad
Publicidad