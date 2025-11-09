Alexis Sánchez reaparece en redes tras rumores de que se habría convertido en padre - Chilevisión

Este sábado, Alexis Sánchez reapareció en redes sociales tras los rumores que surgieron durante los últimos días en los que se aseguraba que el deportista había sido padre por primera vez.

Distintos periodistas y portales de farándula aseguraron que el jugador del Sevilla se había convertido en padre de una niña, fruto de su relación con la modelo Alexandra Litvinova.

¿Qué publicó Alexis Sánchez?

Sin embargo, desde aquel entonces ninguno de los dos involucrados había confirmado la noticia, ni tampoco mantenían actividad en redes sociales.

Este sábado, previo al partido del Sevilla contra Osasuna, Sánchez reapareció en redes y mostró una fotografía desde la cancha del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde se disputó el partido y escribió: "Vamos familia".

El niño maravilla todavía está fuera de las canchas por lesión, por lo que no fue citado, pero esperó a sus compañeros desde el camarín y su equipo ganó el partido 1-0.

Alexandra Litvinova en tanto se mantiene inactiva en sus redes sociales y su último posteo sigue siendo la noticia de su mudanza a España, país donde vive con el futbolista, por lo que aún no se ha confirmado si se convirtieron en padres.