Inédita “exigencia”: La tremenda relevación de Michelle Carvalho de su relación con Alexis Sanchez - Chilevisión

Michelle Carvalho impactó al dar a conocer inéditos detalles de su relación con Alexis Sánchez, con quien tuvo un bullado romance.

En Podemos Hablar, la participante de Fiebre de Baile se refirió a la "exposición" que tenía en el momento en el que estaba con el futbolista chileno.

"No sé si me enamoré, pero recuerdo que fuimos muy cómplices, muy amigos y nos divertíamos mucho. Lo recuerdo con mucho cariño, no tengo contacto con él hace años, pero le deseo lo mejor", comentó.

Michelle Carvalho revela "requisito" de Alexis Sánchez

En la conversación con Diana Bolocco, la influencer brasileña fue consultada sobre si el actual jugador del Sevilla le pidió que no trabajara en televisión.

Al respecto, la modelo precisó: "Sí, era un requisito, no le gustaba la exposición. Para que lo nuestro funcione, tienes que renunciar a esto y yo no quise renunciar".

En su paso por Gran Hermano el 2024, Carvalho hizo una importante confesión sobre su relación con Alexis. "Yo le regalé a su perro, el blanco. Cuando estábamos su casa en la que iba a vivir en Barcelona, me comentaba que quería mucho un perrito", comentó.

"Entonces, empecé a pesquisar. Ahí compré la casita para hacerle una sorpresa", comentó la influencer, afirmando que pagó más de 1,5 millones por la mascota.

Mira el momento acá