Michelle Carvalho reveló inéditos pormenores de romance con Alexis Sánchez: “Yo le regalé su perro” - Chilevisión

Michelle Carvalho volvió a impactar a la casa de Gran Hermano Chile. Ahora, la brasileña reveló desconocidos detalles de su relación con Alexis Sánchez.

En una conversación con varios jugadores en el sótano, la influencer reconoció que salió con "muchos futbolistas muy famosos que ustedes ni se imaginan".

De hecho, aseguró que "salí con gente mucho más grande" que el tocopillano y que eran de "nivel grande".

La confesión de Michelle Carvalho sobre los perros de Alexis Sánchez

Carvalho aseguró que tiene "buenos recuerdos" de Maravilla, confesando que "yo le regalé a su perro, el blanco. Cuando estábamos su casa en la que iba a vivir en Barcelona, me comentaba que quería mucho un perrito".

"Entonces, empecé a pesquisar. Ahí compré la casita para hacerle una sorpresa", señaló la participante, indicando que pagó más de 1,5 millones de pesos por el mamífero.

Sin embargo, no se lo entregó inmediatamente debido a que Alexis "no quiso bajar porque había mucha gente para mi cumpleaños. Yo estaba enojada".

"Al otro día me insistió mucho para que fuera a su casa (...) Era tanto que dije: 'Ok'. Agarré al perrito y fuimos en taxi. Cuando llegó me reciben unos amigos porque me había preparado una fiesta sorpresa en su casa", añadió.

En ese instante, Michelle afirmó: "Él viene y me dice: 'Mira lo que compré. Acabo de ir a buscarlo'. Era uno color caramelo. Casi que me desmayo".

Otro de los momentos que contó Carvalho fue una fiesta organizada por Gerard Piqué con Shakira, a la que Carvalho no fue porque, de acuerdo a su relató, Alexis "no me llevó. Se quiso hacer el chorito y fue solo".

