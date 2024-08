Mauricio Isla sale al paso ante rumores de romance con Alejandra Díaz: “Da mucha risa” - Chilevisión

Mauricio Isla salió al paso de los rumores y aclaró su supuesta relación con Alejandra Díaz, reconocida modelo nacional.

El Huaso había sido vinculado a la ex chica Playboy, a quien supuestamente conoció en una discoteque hace algunas semanas.

¿Qué dijo Mauricio Isla sobre Alejandra Díaz?

En su cuenta de Instagram, el actual futbolista de Colo Colo desmintió a un periodista y disparó: "Entiendo que tenga que dar noticias de farándula, pero una cosa es decir la verdad y otra es invitar algo que da mucha risa".

En ese plano, el oriundo de Buin descartó de planer tener un romance con la influencer, señalando que nunca se han juntado.

"Yo no conozco a la señorita Ale Díaz y nunca me he juntado con ella. Si usted quiere noticias mías o quiere meterme en la farándula, escríbame a mi Instragram. Ahí yo le cuenta con quién me junto, pero la verdad eso sí. Más respeto. Gracias", afirmó.

Para rematar, Isla apuntó a que "yo juego fútbol y a veces juego mal o bien, pero aprendí".

"Usted que trabaja dando noticias, podría aprender y dar las notas con argumentos, por favor", sentenció.