Mauricio Isla alucina con clasificación de Colo Colo e insiste que es “el equipo más grande de Chile” - Chilevisión

Mauricio Isla fue una de las piezas destacadas en el triunfo de Colo Colo sobre Junior de este martes, lo que le dio la clasificación a los albos a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Pese a llegar hace solamente un par de semanas, el Huaso ya se ganó el lugar como lateral derecho, uno de los puestos que más preocupó a Jorge Almirón el primer semestre.

La reflexión de Mauricio Isla tras victoria de Colo Colo

Tras la victoria sobre el cuadro colombiano, el zaguero reconoció estar feliz por su presente y reflexionó sobre su paso poco destacado por Universidad Católica, donde se fue por la puerta de atrás el 2023.

"Me tocó salir de Chile y partir a Argentina, hacer un buen campeonato en Argentina y después una buena Copa América para volver al equipo más grande de Chile", comentó en conferencia de prensa.

Isla aseguró que "volví y creo que ha sido sinceramente, de corazón, todo muy bonito. Me encontré con un buen grupo que me recibió de buena manera, el profe también. Entonces creo que eso es fundamental para un equipo". Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sobre el triunfo ante el Tiburón, el oriundo de Buin destacó que "es muy difícil ganar acá (en Barranquilla) y a veces tampoco es necesario jugar tan bien".

"Ningún club ni selección ha jugado de maravilla acá, solamente es más desgaste y más grupo y lo demostramos de la mejor manera", sentenció. View this post on Instagram A post shared by Chilevisión (@chilevision)

¿Cuándo juega Colo Colo los cuartos de final de la Libertadores?

De acuerdo a la programación oficial, los cuartos de final de la Copa Libertadores se realizarán las semanas del 18 y 25 de septiembre, aunque los horarios no se han definido.

El rival de Colo Colo será el ganador de la llave entre River Plate y Talleres de Córdoba.