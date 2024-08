Jorge Almirón le toca la oreja a la U tras empate en Superclásico: “Esperaba mucho más” - Chilevisión

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, se refirió al empate 0-0 que su equipo obtuvo en el Superclásico ante la Universidad de Chile.

Azules y albos jugaron ante un gran marco de público en el Estadio Nacional, pero no se sacaron ventaja en un duelo que prometía mucho más.

Jorge Almirón arremete contra la U: "No nos pateó el arco"

En declaraciones a TNT Sports, el adiestrador argentino reconoció: "Estoy contento. Hicimos un buen partido y había mucho riesgo. Estamos pensando en el martes y (había) un buen marco típico de clásico. Felicitar a los hinchas por el comportamiento".

El trasandino no se quedó ahí y afirmó: "El rival no nos pateó al arco. Tuvo una sola jugada con (Marcelo) Morales que tiró el centro final y no mucho más".

"Tuvimos situaciones en el primer tiempo con espacios. Si teníamos un poco de precisión pudimos haber hecho un gol. Y en el segundo tiempo también", agregó.

Almirón se mostró optimista de cara a la recta final del Campeonato Nacional y apuntó que la U "tiene que jugar contra los cuatro que están arriba como Coquimbo y Universidad Católica".

"Nosotros tenemos la Copa Libertadores y después jugar con los que están peleando con nosotros. Tenemos todavía por qué pelear (...) Llenaron la cancha, pero no nos sacaron ventaja. Esperaba mucho más del rival", sentenció.