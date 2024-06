Colo Colo sufrió una dura e impensada derrota ante Deportes Copiapó este domingo, luego de caer 1-0 por la fecha 15° del Campeonato Nacional.

El Cacique dejó pasar una gran chance en el Estadio Monumental para seguir de cerca la línea de Universidad de Chile, actual puntero del torneo.

Además de la victoria del León de Atacama, uno de los momentos que llamó la atención del duelo fue el reto de Jorge Almirón a Carlos Palacios tras ser sustituido, imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Se enojó el jefe: Almirón le para el carro a Palacios en el partido de #ColoColo contra Copiapó. pic.twitter.com/8M0yr3Hb92 — Iego Ban (@DiegoJeriaC) June 2, 2024

Jorge Almirón le baja el perfil a tenso momento con Carlos Palacios

En conferencia de prensa, el estratega de los albos fue consultado por esta situación, donde le bajó el perfil a lo ocurrido.

"No hay nada que aclarar. No es la primera ni la última vez, esto se ve en todo el mundo, son reacciones normales, son calenturas. Es parte del juego, a Carlos lo quiero mucho y no tengo nada que decir", comentó.

De todas formas, Almirón le mandó un recado a Palacios y afirmó que "Tengo que hablar con él después cuando esté tranquilo".

"Lo hablaré con él, son cosas personales de equipo, no hay nada que aclarar, es parte de la relación técnico-jugador. No tiene relevancia y hay que prepararse para lo que viene", añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será el domingo 16 de junio, día en que se medirá a Colegio Quillón por la fase regional de la Copa Chile.

El compromiso está programado para las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción.