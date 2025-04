A días de que Dani Alves fuera absuelto: Esposa del ex futbolista anuncia su embarazo - Chilevisión

A solamente tres días de que Dani Alves fuera absuelto por el delito de agresión sexual, Joana Sanz, esposa del ex futbolista, anunció que está embarazada.

La española dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un extenso mensaje, manifestando que "no quería compartir nada hasta que fuera más que evidente".

"Quise compartirlo por las que están en la lucha. Tuve que lidiar desde los veintidós años con preguntas de '¿Para cuándo el bebé?' Qué presión social tan aterradora", agregó.

El potente mensaje de Joana Sanz, esposa de Dani Alves

En su cuenta de Instagram, la influencer recalcó que quiere contar que "una mujer de 27 años sana se encuentra con dos FIV (fecundacion in vitro), tres perdidas" y algunas cirugías.

"Me hice pruebas de todo tipo a lo largo de los años, con unos embriones divinos y sin encontrar el por qué a nada. La frustración y el por qué 'todas' se embarazan como por arte de magia me atormentaba", añadió.

En la publicación, Sanza no menciona en ningún momento a Alves, con quien sigue casada de manera legal y que la semana pasada consiguió la absolución de los cargos.

"Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas", sentenció la creadora de contenido.