La respuesta de jugadora de Colo Colo sobre si entraría a un reality: “Quién sabe...” - Chilevisión

Ryann Torrero fue una de las grandes figuras que tuvo Colo Colo en la temporada 2025, donde se consagraron campeonas de la Liga Femenina.

La arquera de 35 años sumó un nuevo título con el Cacique, campaña en la que también brilló al alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores Femenina.

En medio de sus vacaciones, la guardameta se dio el tiempo de hablar de su rol como modelo y sus objetivos en el corto y mediano plazo.

Ryann Torrero abordó su rol como modelo

En conversación con LUN, la futbolista nacional abordó su rol en las pasarelas y comentó: "Yo sé que mi trabajo como modelo era algo muy distinto y a veces las cosas diferentes son difíciles de entender para ciertas personas".

"A mí no me importa lo que piensa la gente. Obviamente, escucho comentarios y algunas bromas, eso sigue, pero a mí no me importa. Yo estoy feliz haciendo lo que más me gusta", agregó.

Torrero remarcó que est lo hace "desde los 17 años y sé que voy a continuar en ello porque no hay una limitación como en el fútbol, donde no podré jugar hasta los 75 años".

"Así que sé que voy a seguir cuando me retire del fútbol, como ahora que hago todo tipo de comerciales como de ropa, maquillaje, skin care, electrónicas y de autos", añadió.

Consultada sobre si entraría a un reality, la arquera sostuvo: "No sé todavía. Después quié sabe. Por ahora, lo que más me importa es concentrarme en Colo Colo".

"El 20 de enero volvemos a entrenar y el próximo año la meta es lograr otro título y con la Selección de Chile clasificarnos a la Copa del Mundo", sentenció.