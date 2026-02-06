“Haciéndome el lindo”: La “técnica” que ocupó Claudio Valdivia para conquistar a Pía Weidmann - Chilevisión

Claudio Valdivia sorprendió al confirmar su romance con Pía Weidmann, bailarina con la que coincidió en su paso por Fiebre de Baile.

En medio de la gran final del programa, que coronó a Skar Labra como la ganadora, el ex futbolista reveló que está iniciando una relación con la artista, apareciendo junto a ella en el Movistar Arena.

Luego de poner fin a los rumores, admitiendo que está "más tranquilo" por dar a conocer la noticia, el influencer contó cómo nació el amor entre ambos.

La particular "técnica" de Claudio Valdivia para conquistar a Pía Weidmann

En entrevista con LUN, el otrora mediocampista aseguró que todo se dio luego de que Weidmann realizara una coreografía de la canción "La chica de humo" de Emmanuel.

Al notar eso, Valdivia relató: "Cada vez que me la cruzaba en el canal, yo les decía: 'Oh, la chica de humo'. La verdad, era la forma de poder llamar su atención o decirle algo".

A esto sumó que en una jornada la vio en el casino junto a su coach, sentándose al medio de los dos para poder dialogar con su actual pareja.

"Ella había tenido un problema con su auto, y yo estaba haciéndome el lindo, tratando de buscar la solución. Y ahí empezamos a conversar un poco más de la vida, de cómo somos fuera del canal. Yo creo que ahí fue el inicio de mi conquista hacia la Pía", agregó.

Posteriormente, el ex jugador indicó que fue "a sus redes sociales, empezar a darle 'Me Gusta' a sus fotos, a verle sus historias, comentar. Había actividades de baile y yo le preguntaba si acaso ella iba. Nunca coincidimos, pero igual sentía que ella quería".

"Ahora no hay precaución. De hecho, hay más libertad, estoy como más tranquilo por esto de no andar escondidos", sentenció.