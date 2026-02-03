 "Nadie sabía": Claudio Valdivia despejó rumores y confirmó romance con bailarina de Fiebre de Baile - Chilevisión

03/02/2026 11:18

"Nadie sabía": Claudio Valdivia despejó rumores y confirmó romance con bailarina de Fiebre de Baile

Durante un programa solidario por los incendios, el exparticipante del programa llegó acompañado de su nueva pareja. "Estamos en un proceso de conocernos", sinceró.

Publicado por CHV Noticias

Claudio Valdivia despejó los rumores y reveló que se encuentra en una relación con una excompañera de Fiebre de Baile.

Durante el programa solidario Unidos para SreamTon de LolaTV, Valdivia asistió en compañía de la bailarina Pía Weidmann, quien formaba dupla de baile con el actor Francisco Reyes Cristi.

En medio de la transmisión, fue consultado directamente si mantiene un romance con Weidmann. "Estamos en un proceso de conocernos y está súper lindo", sinceró.

"Íbamos tan bien hasta que sapeé", precisó Richard, comunicador del medio Todo Se Sabe, quien en un capítulo de El VAR de Fiebre de Baile reveló que Claudio encontró el amor en el estelar, sin especificar con quién.

El deportista señaló que "estaba todo de forma anónima, muy privada, nadie sabía. Mientras me shipeaban con todo el mundo, nosotros estábamos ahí tranquilamente".

Luego, afirmó que "quería mantenerlo en secreto por ella, más que por mí. Yo tuve mucho odio en este paso por Fiebre de Baile, que la Pía no se alimente de estos comentarios negativos".

¿Quién es Pía Weidmann, la bailarina que conquistó a Claudio Valdivia?

Pía Weidmann es una bailarina de 26 años, quien incursionó por primera vez en televisión tras participar en la tercera temporada de Rojo, el color del talento.

Luego, participó en programas como Bailando por un sueño y Aquí Se Baila. También formó parte del staff de otros espacios televisivos como Yo Soy, Got Talent y The Covers, entre otros.

Pía Weidmann - Instagram

A lo largo de su carrera, la bailarina ha sido convocada para bailar en shows de artistas como Olga Tañón, Jay Wheeler y Noche de Brujas.

También fue seleccionada en cinco oportunidades para ser parte del cuerpo de baile del Festival de Viña del Mar.

En 2025 ingresó a Fiebre de Baile, donde se lució como acompañante del actor Francisco Reyes Cristi.

