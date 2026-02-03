El esperado regreso de BTS llega a Netflix: Fecha y horario del concierto - Chilevisión

Tras una pausa de cuatro años, la banda de K-Pop vuelve a los escenarios junto al lanzamiento de su nuevo álbum. Conoce los detalles del evento y más sobre el esperado regreso.

BTS regresa de manera oficial a la música y Netflix transmitirá el primer concierto que volverá a juntar los siete íconos del K-Pop: RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Tras un hiatus de cuatro años para completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, los fanáticos de la banda podrán disfrutar de sus artistas favoritos en la emisión de BTS: El Comeback En Vivo | Arirang.

Su vuelta a los escenarios enmarca el próximo lanzamiento de su nuevo álbum Arirang.

Fecha del concierto de BTS

El recital de BTS se realizará el 21 de marzo desde la Plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea de Sur. Será el primer evento transmitido en vivo desde el país asiático al resto del mundo en Netflix.

Horario del concierto de BTS

La transmisión del concierto en Chile se podrá ver a través de Netflix a partir de las 8:00 horas del 21 de marzo.

La producción se realiza gracias a una alianza del streaming con la agencia de talentos Hybe, que maneja la carrera de los surcoreanos.

Documental sobre el regreso de BTS

Además de la transmición en vivo de BTS: El Comeback En Vivo | Arirang, Netflix lanzará un documental que en Latinoamérica tendrá el nombre "BTS: El regreso".

En el documental se mostrará el proceso de creación de su nuevo disco Arirang.

El largometraje será estrenado el 27 de marzo. "La película ofrece un acceso sin precedentes, siguiendo a BTS en su regreso para arrancar una reunión que quedará grabada en la historia de la cultura pop, mientras reflexiona sobre el viaje que transformó a los siete miembros coreanos en íconos mundiales", revela la sinopsis de Netflix.

"Desde su debut en 2013, BTS ha creado una de las comunidades de fans más fieles del mundo. Tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, los siete miembros se reúnen en Los Ángeles para hacer música juntos, volviendo a un espacio creativo compartido y transformado por el tiempo de separación y cambios personales", agrega.

Concierto de BTS en Chile

BTS se embarcará en la gira mundial "Arirang World Tour" que ofrecerá 82 conciertos en Asia, América del Norte, América Latina, Europa y Medio Oriente, durante los años 2026 y 2027.

La productora DG Medios confirmó el 19 de enero a través de sus redes sociales que serán los encargados de traer a BTS a Chile. La fecha del concierto en el país aún no ha sido anunciada.

Se rumorea en redes sociales que puedan informar la venta de entradas y el recinto en marzo, junto a los lanzamientos de la banda de K-Pop agendados para esa fecha.