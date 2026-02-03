 El esperado regreso de BTS llega a Netflix: Fecha y horario del concierto - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | A metros del alcalde: El momento en que lanzan fuegos artificiales en operativo de Barrio Meiggs Ofrecía servicios en zonas afectadas por incendio: Hombre se hacía pasar por veterinario en el Biobío Sismo afectó esta tarde al norte del país: Revisa su magnitud y epicentro Pdte. Boric anunció bonos para damnificados tras lluvia en Maipú: Adelantó que el sábado se paga Conmoción en Los Lagos: Encuentran muerto a hombre que estuvo desaparecido en río de Purranque
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/02/2026 12:49

El esperado regreso de BTS llega a Netflix: Fecha y horario del concierto

Tras una pausa de cuatro años, la banda de K-Pop vuelve a los escenarios junto al lanzamiento de su nuevo álbum. Conoce los detalles del evento y más sobre el esperado regreso.

Publicado por Catalina Vargas

BTS regresa de manera oficial a la música y Netflix transmitirá el primer concierto que volverá a juntar los siete íconos del K-Pop: RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Tras un hiatus de cuatro años para completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, los fanáticos de la banda podrán disfrutar de sus artistas favoritos en la emisión de BTS: El Comeback En Vivo | Arirang.

Su vuelta a los escenarios enmarca el próximo lanzamiento de su nuevo álbum Arirang

Fecha del concierto de BTS 

El recital de BTS se realizará el 21 de marzo desde la Plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea de Sur. Será el primer evento transmitido en vivo desde el país asiático al resto del mundo en Netflix. 

Horario del concierto de BTS

La transmisión del concierto en Chile se podrá ver a través de Netflix a partir de las 8:00 horas del 21 de marzo.

La producción se realiza gracias a una alianza del streaming con la agencia de talentos Hybe, que maneja la carrera de los surcoreanos. 

Documental sobre el regreso de BTS

Además de la transmición en vivo de BTS: El Comeback En Vivo | Arirang, Netflix lanzará un documental que en Latinoamérica tendrá el nombre "BTS: El regreso".

En el documental se mostrará el proceso de creación de su nuevo disco Arirang. 

El largometraje será estrenado el 27 de marzo. "La película ofrece un acceso sin precedentes, siguiendo a BTS en su regreso para arrancar una reunión que quedará grabada en la historia de la cultura pop, mientras reflexiona sobre el viaje que transformó a los siete miembros coreanos en íconos mundiales", revela la sinopsis de Netflix.

"Desde su debut en 2013, BTS ha creado una de las comunidades de fans más fieles del mundo. Tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, los siete miembros se reúnen en Los Ángeles para hacer música juntos, volviendo a un espacio creativo compartido y transformado por el tiempo de separación y cambios personales", agrega.

Concierto de BTS en Chile

BTS se embarcará en la gira mundial "Arirang World Tour" que ofrecerá 82 conciertos en Asia, América del Norte, América Latina, Europa y Medio Oriente, durante los años 2026 y 2027.

La productora DG Medios confirmó el 19 de enero a través de sus redes sociales que serán los encargados de traer a BTS a Chile. La fecha del concierto en el país aún no ha sido anunciada

Se rumorea en redes sociales que puedan informar la venta de entradas y el recinto en marzo, junto a los lanzamientos de la banda de K-Pop agendados para esa fecha.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para mujeres trabajadoras y pensionadas: Revisa pagos disponibles en febrero de 2026

Lo último

Lo más visto

“Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile

Durante la mañana de este martes, David Sáez utilizó sus redes sociales para entregar unas palabras a sus seguidores luego de terminar su participación en el programa de baile de Chilevisión.

03/02/2026

Gonzalo Valenzuela rompe el silencio por salida con mujer “idéntica a Kika Silva”: Reveló quién es

El actor compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que reconoció que estuvo paseando durante su cumpleaños junto a una mujer en la comuna de Zapallar.

03/02/2026

Hay cortes de tránsito: Estas son las calles intervenidas por operativo policial en Barrio Meiggs

Este martes, personal de Carabineros y de la Municipalidad de Santiago desarrolla la intervención de la etapa 3 del Plan de Recuperación de Barrio Meiggs. A continuación te detallamos las calles involucradas.

03/02/2026

Impacto en Fiebre de Baile: Cony Capelli abandonó la competencia y Diana Bolocco reveló el motivo

La bailarina no se presentó en la noche de eliminación de este lunes y al final del programa se explicó su decisión de abandonar la competencia a solo dos días de la gran final.

03/02/2026