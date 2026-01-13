 BTS regresa con doble show a Chile: Revisa fechas y todo lo que se sabe del concierto - Chilevisión
13/01/2026 12:09

BTS regresa con doble show a Chile: Revisa fechas y todo lo que se sabe del concierto

El icónico grupo de k-pop anunció su primera gira mundial para el 2026 tras largo receso.

Publicado por CHV Noticias

¡Atención ARMYs! Luego de un largo receso en el que los integrantes del grupo de K-pop BTS tuvieron que realizar el servicio militar, están de regreso y llegan con un show en nuestro país.

Este lunes la cuenta oficial de Bighit Music, confirmó el regreso de BTS a Chile. El grupo surcoreano se presentará el día viernes 16 y sábado 17 de octubre de este año en Santiago.

El lugar aún no está confirmado, pero se espera que sea un recinto deportivo.

Entre las 34 ciudades que visitarán, seis de ellas son de Latinoamérica: Santiago, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires y São Paulo respectivamente, donde en cada una de ellas se presentarán en dos fechas.

Cabe mencionar que este regreso es muy importante para sus fans, ya que el grupo como tal estuvo pausado por casi cuatro años debido, principalmente, al servicio militar obligatorio y posteriormente a las actividades en solitario de los miembros. 

Según el comunicado de Hybe Labels, el tour comenzará en Corea del Sur, se extenderá por parte de Europa, luego América, Oceanía y finalizará en Asia. Aún hay más fechas por confirmar en Japón y en el Medio Oriente.

Expectación de los fans

Los intérpretes de Dynamite regresarán este año con todo, ya que para el 20 de marzo está programado su regreso musical con un nuevo álbum que tiene emocionados a sus fanáticos.

Nuestro país aún está a la espera de conocer el recinto donde se llevarán a cabo los conciertos y el valor de las entradas

