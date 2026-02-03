Conmoción en Los Lagos: Encuentran muerto a hombre que estuvo desaparecido en río de Purranque - Chilevisión

La información fue confirmada por el propio municipio, luego de que se realizaran las labores de rescate del cuerpo que, de acuerdo a los primeros antecedentes, se encontraba a tres metros de profundidad.

Durante las últimas horas, se confirmó la muerte de Juan Eduardo Ñerril Nuñez, hombre de 45 años que estuvo desaparecido en el río Furrahue, en el sector de Puente Oromo, región de Los Lagos.

El deceso fue confirmado por la Municipalidad de Purranque luego de que su cuerpo fuera encontrado al interior del caudal.

Si bien la causa de su muerte aún es materia de investigación, los antecedentes recopilados indican que Juan habría ingresado a bañarse al río mientras se encontraba con un grupo de amigos sin lograr salir.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Rescatan cuerpo de bañista desaparecido en río de Purranque

De acuerdo a lo comunicado por el municipio de Purranque, el cuerpo fue encontrado en un sector del Río Aromo, a poco menos de 24 horas de su desaparición.

En la misma línea, el medio local País Lobo detalló que el hallazgo se produjo entre 2 y 3 metros de profundidad.

Durante las últimas horas se espera que el Servicio Médico Legal (SML) realice las pericias de rigor para identificar los factores que produjeron la muerte de Juan Ñerril.