Fiscalía anuncia investigación por origen de incendios y SML avanza en identificación de víctimas - Chilevisión

18/01/2026 19:17

Fiscalía anuncia investigación por origen de incendios y SML avanza en identificación de víctimas

En paralelo, el Servicio Médico Legal comenzó el proceso de indetificación de las víctimas fatales que está dejando la tragedia en la zona sur.

Fiscalía anunció que ya se encuentra investigando el origen de los incendios forestales registrados en las últimas horas en la región del Bíobio.

La fiscal regional Marcela Cartagena comunicó que el ente persecutor ya instruyó diligencias con motivo de indagar las causas de los siniestros. 

"La Fiscalía tiene hoy día tres obligaciones que cumplir de manera muy rigurosa: la primera es la investigación de cómo ocurrió este hecho. En ese sentido, ya instruimos a un equipo policial específico de la PDI creado para esto", detalló.

Según explicó, los uniformados ya están con dichas labores, pero aún no pueden acceder a los sitios del suceso por razones del desarrollo del propio incendio forestal, que se mantiene fuera de control. Por ello, se ha dispuesto por Carabineros del resguardo de esas zonas. 

"Por otro lado, nuestra labor está centrada en acompañar a los laboratorios de Carabineros y PDI en el levantamiento de los cadáveres y su eventual identificación o toma de datos para poder proceder", agregó.

En lo que respecta al tercer eje, Fiscalía apoyará a víctimas, que "son muchas hoy día": "Tenemos un equipo multidisciplinario apoyando en Penco y en el Servicio Médico Legal".

La fiscal concluyó indicando que "no podemos descuidar ninguna de estas tres labores y entonces hemos dividido nuestras fuerzas para poder atender cada una de estas cosas, para atenderlas de manera eficaz".

Servicio Médico Legal trabaja en identificar a víctimas fatales

En paralelo al trabajo anunciado por Fiscalía, el Servicio Médico Legal también se encuentra trabajando en la identificación de las víctimas fatales.

Para ello, la propia fiscal Cartagena, junto a los persecutores Gonzalo Guerrero y Michelangelo Bianchi, trabajan junto a Carabineros, PDI y SML en el proceso de identificación de las víctimas del incendio en Penco y Tomé.

