 Claudio Valdivia se descargó tras eliminación de Fiebre de Baile: “Me veía dentro de los finalistas” - Chilevisión
29/01/2026 07:18

Claudio Valdivia se descargó tras eliminación de Fiebre de Baile: “Me veía dentro de los finalistas”

Entre lágrimas, el deportista se despidió del estelar de Chilevisión y reconoció que el voto popular fue un factor clave en su eliminación. "Sabía que no era de los favoritos del público", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

A una semana para la gran final, Claudio Valdivia se convirtió en el nuevo eliminado de Fiebre de Baile.

El futbolista se enfrentó este miércoles a Camila Andrade y Gabriel Urzúa, quienes también se encontraban en riesgo de abandonar el programa.

Sin embargo, su coreografía al ritmo de I Will Survive de Gloria Gaynor no convenció al jurado, siendo el peor evaluado del capítulo.

Por otro lado, Urzúa obtuvo la mejor puntuación y fue el salvado por votación popular. Andrade, en tanto, recibió un puntaje mayor al de Claudio y se eximió de la eliminación.

El último mensaje de Claudio Valdivia en Fiebre de Baile

En conversación con El Var de Fiebre de Baile, Claudio Valdivia reconoció sentir "pena" tras su eliminación del estelar.

"No sé en qué momento cambió, porque yo me veía dentro de los 6 finalistas del programa hace tres semanas o un mes aproximadamente", lamentó el exparticipante.

Asimismo, el deportista afirmó que "me esforcé demasiado, sabía que no era de los favoritos del público, así y todo no me rendí".

Claudio no pudo contener las lágrimas y agradeció su paso por el espacio: "Acá en el programa hay muchos participantes que son muy queridos por la gente. Lamentablemente, yo no fui de esos, pero en el canal todos me querían".

