“Devuelvan el moai”: Chilenos llenan el Instagram del Museo del Louvre con recetas de pastel de choclo - Chilevisión

23/01/2026 11:17

“Devuelvan el moai”: Chilenos llenan de recetas al Museo del Louvre tras exhibición de estatua de Rapa Nui

El museo francés compartió una imagen de una galería que exposición, en la que tienen una estatua tradicional de Rapa Nui. Chilenos llenaron la publicación de recetas y consignas pidiendo que se devuelva a su lugar de origen.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La consigna “devuelvan el moai” se volvió a hacer viral tras una reciente publicación en las redes sociales del Museo del Louvre donde mostraron parte de unan exhibición en la que incluyen una pieza tradicional de Rapa Nui. 

La galería de artes francesa alberga una serie de piezas de arte, antigüedades y tesoros históricos y en estos momentos se encuentra realizando una Galería de los Cinco Continentes, dentro de la cual incluyeron la estatua. 

Tras la publicación, los comentarios de chilenos no se hicieron esperar y en su mayoría comentaron con la frase “devuelvan el moai”.

A eso se le sumaron otros comentarios con recetas de preparación de comidas típicas chilenas como las humitas, porotos granados o el pastel de choclo.

Cabe señalar que el moai es parte del Museo del muelle Branly, un museo etnológico frances que habría prestado la pieza al Museo del Louvre.

Esta no es la primera vez que chilenos se unen en masa para pedir el retorno de una de las estatuas de la isla polinésica.

Uno de los casos más emblemáticos es el del Museo Británico, que mantiene en su poder desde 1868 el moai Hoa Hakananai’a’.

Desde finales de 2023 comenzaron distintas campañas en redes sociales, haciendo un llamado a que devuelvan el moai y fue tanta la repercusión, que incluso tuvieron que limitar los comentarios ante la ola de chilenos que llenaba sus publicaciones. 

Museo del Louvre recibe ola de comentarios por moai 

