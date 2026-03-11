 Cambio de mando: Paulina Núñez asume la presidencia del Senado y le pondrá banda presidencial a Kast - Chilevisión
11/03/2026 10:17

Cambio de mando: Paulina Núñez asume la presidencia del Senado y le pondrá banda presidencial a Kast

La senadora de Renovación Nacional fue elegida para presidir la Cámara Alta y será la encargada de abrir la sesión para el cambio de mando 2026.

Publicado por CHV Noticias

Paulina Núñez fue elegida como presidenta del Senado. La senadora de Renovación Nacional presidirá la Cámara Alta y será la encargada de abrir la sesión para el cambio de mando 2026

