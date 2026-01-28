“Estoy feliz”: Marcelo Ríos confirma relación con hija de famoso extenista a un mes de su quiebre con Vanessa Bourgeois - Chilevisión

El exnúmero uno del tenis mundial confirmó la información para cuidar a esta mujer y dejó en claro que no le fue infiel a Vanessa Bourgeois.

Este miércoles, Marcelo "Chino" Ríos confirmó que su relación con Vanessa Bourgeois terminó y reveló que se encuentra en pareja con Tamara Cornejo, hija del extenista nacional Patricio Cornejo.

La información fue entregada por el periodista Hugo Valencia, luego de que Ríos se contactara directamente con él para aclararle que no le fue infiel a Vanessa y que conoce a Tamara desde que eran niños.

¿Cómo nació el amor entre Chino Ríos y Tamara Cornejo?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Hugo Valencia declaró: "El mismo Marcelo me lo confirma; es una relación que habría comenzado hace menos de un mes".

En esa misma línea, agregó: "Quiere dejar absolutamente claro que no fue paralela a la relación que él mantuvo con la nutricionista; está muy feliz, se conocen desde que eran niños".

"No habían tenido ellos nunca nada, luego él se casó, ella hizo su vida, ahora ya están grandes, vienen conversando hace varias semanas; hoy día están juntos, fueron vistos en un conocido restaurante ayer en la comuna de Vitacura", explicó Valencia.

Por otro lado, el periodista comentó: "No hay nada que esconder, no hay nada malo. Marcelo Ríos me dice que está muy feliz, que lo que más quiere es cuidar a Tamara (...) La verdad es que quedó muy preocupado de la manera en que se trató su relación anterior con la nutricionista".

"Me dice: 'Mira, yo te quiero confirmar, no quiero que se invente, ni se empiece a especular (...) Hoy día estoy con Tamara y estoy feliz", cerró Valencia.

