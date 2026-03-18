Temblor hoy martes 18 de marzo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos - Chilevisión

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18/03/2026 08:05

Temblor hoy martes 18 de marzo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales ante un terremoto.

Publicado por Catalina Vargas

Durante este martes, se han registrado distintos movimientos telúricos en el territorio nacional, según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo que provoca temblores frecuentes de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle del temblor hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 18 de marzo en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

  • Magnitud: 3.8

  • Hora: 13:40

  • Epicentro: 2.45 km al noreste de Parque Frey Jorge

  • Profundidad: 30.85 km

  • Magnitud: 3.9

  • Hora: 10:51

  • Epicentro: 55.44 km al sur de Putre

  • Profundidad: 99.01 km

  • Magnitud: 3.7

  • Hora: 09:48

  • Epicentro: 55.69 km al oeste de Quintero

  • Profundidad: 33.1 km

  • Magnitud: 3.7

  • Hora: 05:01

  • Epicentro: 72.5 km al sureste de Socaire

  • Profundidad: 206.25 km

El sismo de mayor magnitud registrado durante este martes alcanzó los 3.9 grados y tuvo su epicentro en el norte del país.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

  • Protegerse bajo un objeto firme.

  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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