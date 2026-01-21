A menos de un mes: Estas son las señales que revelarían quiebre amoroso entre Marcelo Ríos y Vanessa Bourgeois - Chilevisión

Luego de intensos posteos en Instagram, rumores y una potente declaración pública, los internautas alertaron de 4 señales que evidenciarían el quiebre sentimental entre exnúmero uno del tenis y la nutricionista.

A menos de un mes de haberlo anunciado a través de redes sociales, Marcelo "Chino" Ríos encendió las alarmas entre sus seguidores por un posible quiebre amoroso con Vanessa Bourgeois.

Los internautas se percataron de una serie de señales que dejarían en evidencia que la relación entre ambos no habría prosperado, a pesar de las intensas declaraciones de amor.

¿Qué pasó con Chino Ríos y Vanessa Bourgeois?

La primera señal que detectaron los usuarios, es que Chino Ríos y Vanessa Bourgeois ya no se siguen en Instagram desde hace al menos una semana.

Por otro lado, ambos borraron los posteos donde hacían pública su relación y con ello, también se eliminaron las polémicas frases de Chino Ríos donde aseguraba que Vanessa "tenía dueño" o que "en dos días se perdieran todos los límites y se transformaron en cariño y atracción incontrolable".

La nutricionista eliminó la declaración pública que hizo donde anunciaba acciones legales para proteger su honra y llamó la atención en su último post que señala en su descripción: "No tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo".

Finalmente, Ríos publicó unas imágenes con su hija Isidora, a quien le escribió "te extraño", pero no mencionó a Vanessa Bourgeois, como sí ha hecho con otras de sus conquistas en distintas publicaciones.

Revisa las publicaciones de Instagram: