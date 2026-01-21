 A menos de un mes: Estas son las señales que revelarían quiebre amoroso entre Marcelo Ríos y Vanessa Bourgeois - Chilevisión
Minuto a minuto
Portaba acelerante y fósforos: Hombre es detenido y acusado de provocar incendio forestal en La Araucanía Exige $200 millones en compensación: Funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura demandó a municipio Pdte. Boric fue interrumpido por alerta SAE en pleno punto de prensa en Temuco Así serán los trenes de la nueva línea 7 del Metro de Santiago: Tendrán puertos USB y aire acondicionado La historia de Luis Salas, el carabinero que se puso el uniforme de bombero y combatió incendio forestal
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/01/2026 17:14

A menos de un mes: Estas son las señales que revelarían quiebre amoroso entre Marcelo Ríos y Vanessa Bourgeois

Luego de intensos posteos en Instagram, rumores y una potente declaración pública, los internautas alertaron de 4 señales que evidenciarían el quiebre sentimental entre exnúmero uno del tenis y la nutricionista.

Publicado por CHV Noticias

A menos de un mes de haberlo anunciado a través de redes sociales, Marcelo "Chino" Ríos encendió las alarmas entre sus seguidores por un posible quiebre amoroso con Vanessa Bourgeois.

Los internautas se percataron de una serie de señales que dejarían en evidencia que la relación entre ambos no habría prosperado, a pesar de las intensas declaraciones de amor.

¿Qué pasó con Chino Ríos y Vanessa Bourgeois?

La primera señal que detectaron los usuarios, es que Chino Ríos y Vanessa Bourgeois ya no se siguen en Instagram desde hace al menos una semana.

Por otro lado, ambos borraron los posteos donde hacían pública su relación y con ello, también se eliminaron las polémicas frases de Chino Ríos donde aseguraba que Vanessa "tenía dueño" o que "en dos días se perdieran todos los límites y se transformaron en cariño y atracción incontrolable".

La nutricionista eliminó la declaración pública que hizo donde anunciaba acciones legales para proteger su honra y llamó la atención en su último post que señala en su descripción: "No tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo".

Finalmente, Ríos publicó unas imágenes con su hija Isidora, a quien le escribió "te extraño", pero no mencionó a Vanessa Bourgeois, como sí ha hecho con otras de sus conquistas en distintas publicaciones.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa quiénes recibirán el beneficio y la fecha de entrega

Lo último

Lo más visto

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

“Dinámica de secta”: Formalizan a 2 padres acusados de abusar y maltratar a sus 9 hijos en Valparaíso

Tras una denuncia hecha por familiares, la Brigada de Homicidios de la PDI logró realizar a mediados de enero la detención de los acusados. El tribunal fijó 60 días para la investigación.

21/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Niño de 10 años lucha por su vida tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas

Martín, hermano de las mellizas rescatadas por bomberos, se mantiene hospitalizado tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo.

20/01/2026