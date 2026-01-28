 “Uno puede cometer errores”: Álvaro Ballero se disculpó públicamente con Ludmila Ksenofontova tras polémica - Chilevisión
28/01/2026 22:47

“Uno puede cometer errores”: Álvaro Ballero se disculpó públicamente con Ludmila Ksenofontova tras polémica

El empresario admitió que no esperaba la ola negativa de comentarios que tanto él como Ludmila recibieron en redes sociales en las últimas horas.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Álvaro Ballero utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicamente a Ludmila Ksenofontova, su expareja, tras haber expuesto que ella estaba en pareja, sin su consentimiento.

La situación generó revuelo en los últimos días, dado que Ludmila comenzó a recibir muchos mensajes de odio por parte de algunos internautas, quienes también recalcaban su nacionalidad para poder insultarla y agredirla verbalmente.

¿Qué dijo Álvaro Ballero?

Es por esto que, a través de la sección de historias en Instagram, Bellero escribió: "Aun a los 43 años, uno puede cometer errores y dañar sin querer a las personas más importantes a tu alrededor".

En esa misma línea, agregó: "Ya extendí mis disculpas a la madre de mis hijos por exponerla aquí. Lo que menos esperaba era la ola de reacciones negativas y malos comentarios que gratuitamente nos han afectado como familia".

"Ludmila sigue siendo una mamá increíble y una mujer admirable por donde se le mire. Desde ahora mi foco estará en proteger a mi familia, independientemente de que estemos separados. Seguimos siendo una familia consolidada", concluyó Ballero.

Revisa la publicación de Instagram:

