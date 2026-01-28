 Gendarme es herido de gravedad tras ser apuñalado por recluso en la región de Coquimbo - Chilevisión
Gendarme es herido de gravedad tras ser apuñalado por recluso en la región de Coquimbo
28/01/2026 18:56

Gendarme es herido de gravedad tras ser apuñalado por recluso en la región de Coquimbo

El funcionario recibió una estocada en el cuello cuando hacía una ronda de rutina. A pesar de la lesión de gravedad se encuentra fuera de riesgo vital.

Este miércoles, un funcionario de Gendarmería fue gravemente agredido al interior del recinto penitenciario de Huachalalume en la región de Coquimbo. 

La Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile, informó que el funcionario fue atacado con un arma punzante artesanal por un interno quien se avalanzó sobre él mientras realizaba una ronda de rutina, siendo herido en su cuello.

El medio Mi Radio por su parte, señaló que el hecho ocurrió en el patio del Módulo 2, donde están recluidos los internos de máxima seguridad.

Se agregó que tras ser atacado por la espalda, el funcionario logró evitar el primer intento de agresión, sin embargo, recibió una segunda estocada entre su cuello y clavícula, que lo mantiene en estado grave en la Urgencia del Hospital de La Serena, aunque fuera de riesgo vital.

Recluso ya había agredido a otro gendarme 

Además, se indicó que el agresor había llegado a este penal luego de ser trasladado por atacar con un arma blanca a otro gendarme.

Además, desde la Institución se informó lo sucedido al Ministerio Público para la correspondiente investigación penal, donde se interpondrá una querella en contra del responsable de la agresión, quien está identificado. 

