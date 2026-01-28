 “Con una rubia idéntica a Kika Silva”: Revelan que Gonzalo Valenzuela habría estado en Zapallar con una misteriosa mujer - Chilevisión
28/01/2026 19:05

“Con una rubia idéntica a Kika Silva”: Revelan que Gonzalo Valenzuela habría estado en Zapallar con una misteriosa mujer

El actor anunció hace una semana su quiebre matrimonial con Kika Silva, a casi dos años de haber contraído nupcias.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, se reveló que Gonzalo Valenzuela habría sido visto con una misteriosa mujer en la comuna de Zapallar, en la región de Valparaíso.

Esto, una semana después de que el actor confirmara su separación con Kika Silva tras casi dos años de haber contraído matrimonio.

¿Qué pasó con Gonzalo Valenzuela?

La información fue entregada por Adriana Barrientos en el último capítulo de Zona de Estrellas, donde declaró: "¿Vieron que a Gonzalo Valenzuela lo vieron anteayer en El Chiringuito de Zapallar?".

En esa misma línea, agregó: "Con una rubia idéntica a la Kika Silva y una señora, ha puesto el grito en el cielo, no por la Kika Silva, puso el grito en el cielo porque estaban fumando cigarrillos".

La panelista aseguró que se trataba de tabaco, lo que generó un fuerte olor en el recinto, causando malestar en la mujer que presuntamente habría dejado su reclamo.

"Estaban tomando Ramazzotti", agregó, Barrientos, mientras que Javier Fernández precisó que el actor tiene hermanas que tendrían rasgos parecidos a Kika.

Finalmente, Hugo Valencia concluyó: "Que le vaya bien a Gonzalo Valenzuela ahogando sus penas en El Chiringuito de Zapallar".

