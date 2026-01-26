“No todo se explica...”: Kika Silva hace descargo por rumores tras su separación con Gonzalo Valenzuela - Chilevisión

Luego de confirmar el quiebre de su matrimonio, Kika Silva se desahoga en redes sociales por rumores entorno a su separación con el actor.

Kika Silva hizo un descargo en sus redes sociales sobre las especulaciones que han surgido a días de confirmar su separación con el actor Gonzalo Valenzuela, con quien estuvo casa por casi dos años.

Pese a que la modelo y el actor entregaron un comunicado mediante reses sociales para confirmar el quiebre, panelistas de espacios de farándula expusieron supuestos detalles que habrían detonado el fin de la relación.

Ante estos, la comunicadora salió al pasó en su cuenta de Instagram con un mensaje: Acusó haber visto "muchas mentiras".

Kika Silva rompe el silencio

A través de sus historias de Instagram, Kika Silva escribió un comunicado para evitar la circulación de rumores sobre su separación.

"A veces el silencio no es frialdad, es cuidado. Sobretodo cuando hay terceros y no solo me involucra a mi" partió diciendo.

Además agregó: "Estoy eligiendo parar, observar y cuidarme, incluso cuando eso incomoda a otros. No todo se explica. No todo se defiende".

"He visto muchas mentiras estos días", confesó. Cabe recordar que el periodista Hugo Valencia había expuesto que la ruptura supuestamente se debía a un "absoluto descontrol de gastos", entre otras especulaciones.

La modelo reconoció que terminar un matrimonio en buenos términos puede ser algo "fome" en el mundo del espectáculo, pero que esa era su realidad.

"Algunas decisiones se toman para proteger la paz" concluyó esperando dar fin a las hipótesis de su divorcio.

Junto a lo anterior, Silva acompañó sus palabras con imágenes de ella en la playa junto a si perrito, en medio de días complejos y mediáticos.