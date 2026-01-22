Aseguran que Gonzalo Valenzuela adeudaría millonaria suma a su expareja María Gracia Omegna - Chilevisión

La modelo y panelista Adriana Barrientos filtró que el actor le habría pedido a su entonces pareja que pidiera un gigantesco crédito de consumo para comprar una camioneta.

Un díficil momento es que el estaría atravesando en la actualidad del actor Gonzalo Valenzuela. Y es que tras el término de su relación con Kika Silva, esta semana se filtró que adeudaría una millonaria suma a una expareja.

El rumor fue difundido por Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas, donde la modelo y panelista reveló el monto y el nombre de la persona involucrada en el préstamo.

"Yo supe que tu amigo (Gonzalo Valenzuela)", dijo a Hugo Valencia, "mandó a la María Gracia Omegna a pedir un crédito de consumo para comprarse una camioneta de $100 millones. Hasta el día de hoy la chica está pagando el crédito de consumo".

Vale recordar que el intérprete mantuvo una larga relación desde 2015 hasta 2021 con la artista, luego que ambos se conocieran en el rodaje de la teleserie Papá a la Deriva.

La supuesta infelidad de Valenzuela a Omegna

Pero los dichos de Barrientos no quedaron allí, pues también reflotó una supuesta infielidad que Valenzuela habría cometido contra Omegna. "Tú sabes que él (Gonzalo Valenzuela) le fue infiel a la María Gracia Omegna", dijo nuevamente a su compañero.

"Porque estoy aburrida, pasó con el Christian de la Fuente, pasó con el Valenzuela, te empiezan a llegar imágenes de las amantes y te quedas callado", acusó en el espacio de farándula.