“Absoluto descontrol en...”: Revelan los presuntos motivos del quiebre matrimonial entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva - Chilevisión

21/01/2026 15:27

“Absoluto descontrol en...”: Revelan los presuntos motivos del quiebre matrimonial entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

Aunque el tema de la maternidad siempre habría estado sobre la mesa, Hugo Valencia expuso un potente motivo que habría terminado con el matrimonio.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Hugo Valencia reveló los supuestos motivos del quiebre matrimonial entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva, quienes informaron de su ruptura mediante un escueto comunicado en redes sociales.

La pareja se conoció en 2023; meses después se casaron en una capilla en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos y luego, en abril de 2024, decidieron contraer nupcias en Chile.

¿Por qué terminaron Kika Silva y Gonzalo Valenzuela?

"Hay muchas cosas que terminan por desgastar este matrimonio, que tienen que ver con la expectativa de familia que tenían, el tema de la maternidad y la paternidad era uno de los tantos temas, que todavía no estaban resueltos", explicó Valencia en el último capítulo de Zona de Estrellas.

A lo largo de los años, durante múltiples entrevistas, Kika Silva había mencionado su deseo de ser madre. Valenzuela había declarado en 2024 que tenía agendada una hora para realizarse una vasectomía y justo en ese momento conoció a Silva.

Por otro lado, Valencia comentó: "Hay otro tema que sí tiene que ver con Gonzalo Valenzuela, y que habla de un absoluto descontrol en los gastos, en las cuentas corrientes de Gonzalo Valenzuela, es decir, algo lo estaba llevando a él a sobregirarse y como en cualquier pareja, tiene implicancia en la familia".

"Si bien, Kika lo apoyó y estuvo con él durante todo este tiempo. La situación, al parecer, y a la fecha, sería insostenible el nivel de gastos y deudas por algún tema en particular en el que habría incurrido Gonzalo Valenzuela", cerró el periodista.

