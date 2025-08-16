“Bien personal”: Kika Silva avanza en su camino hacia la maternidad con particular tratamiento - Chilevisión

La comunicadora dio a conocer la noticia a través de redes sociales, donde muchos de sus seguidores le señalaron que querían saber más del tema o que incluso estaban pensando en realizar el procedimiento.

Este fin de semana, Kika Silva causó revuelo en redes sociales al compartir que comenzó un tratamiento para cumplir su sueño de ser madre.

En diversas ocasiones, la modelo ha dejado claro que desea convertirse en madre en el futuro. "Algo que no les he contado... Estoy en pleno proceso de congelar mis óvulos", comenzó relatando la modelo a través de su Instagram.

"Estos días he tenido que frenar el ritmo y darme permiso para descansar más de lo que acostumbro", agregó.

En esa línea, relató que: "Sé que es un tema cada vez más presente, pero que todavía genera dudas, miedos, e incluso silencio. Por eso quiero compartirlo: para hablarlo con naturalidad, sin juicios, desde la salud y el cuidado propio".

"Las hormonas me han movido por dentro y por fuera, mi cuerpo lo siente. La energía sube y baja, las emociones se intensifican y también me noto más hinchada",continuó.

Finalmente, Kika Silva comentó que cada proceso es “muy personal”, ya que ha conocido distintas experiencias de mujeres que decidieron congelar sus óvulos.

"Lo importante es tener un Carlitos que te regalonee", agregó, mientras su perrito más pequeño descansaba a su lado en la cama.

Posteriormente, muchos de sus seguidores le señalaron que querían saber más del tema o que incluso estaban pensando en realizar el procedimiento.