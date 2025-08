“Yo era el olor”: Kika Silva contó vergonzosa anécdota del inicio de su relación con Gonzalo Valenzuela - Chilevisión

La comunicadora reveló un íntimo momento que vivió con el actor en los primeros meses de su relación, cuando, en medio de una escapada romántica, sus problemas intestinales le jugaron una mala pasada.

Kika Silva desclasificó un íntimo y vergonzoso momento que vivió junto a su esposo, Gonzalo Valenzuela, en los primeros meses de su relación.

La influencer relató el momento en el espacio de su proyecto sobre vida saludable Iki, durante una conversación de salud intestinal junto a invitados expertos.

En ese contexto, la comunicadora aprovechó de contar una historia personal relacionada con los gases, y cómo sus problemas intestinales le habrían jugado una mala pasada en el comienzo de su relación con el actor.

La incómoda anécdota de Kika Silva

“Tenemos gases, es normal que tengamos gases (intestinales); pero cuando esos gases huelen mal, muy mal, ya es un indicador clarísimo de que algo está pasando”, planteó una de las especialistas invitadas.

En ese contexto, Silva intervino: “¿Puedo ser un poco autorreferente? Estábamos un fin de semana, al principio de la relación, en el sur, en un hotel maravilloso. Y yo dije: '¿Sabes qué más? Ok, no voy a hacerme la fome, voy a comer de todo'”.

"Ese mismo día, yo ya dormía, y Gonzalo piensa que la cañería del baño se había echado a perder. Y trata de llamar a recepción”, continuó.

En eso, “Gonzalo se empezó a desesperar porque no podía llamar a un gásfiter, no podía hacer nada, porque no había recepción. Entonces llega un minuto en que se aburre, dice: 'Chao, me voy a acostar y mañana será otro día'".

"Cuando abre la cama para meterse (y estoy yo metida en la cama durmiendo) se da cuenta de que el olor era yo. Y ahí entendió que, en verdad, yo tenía un problema", confesó entre risas.