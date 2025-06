“Cada noche con ella…”: La amenaza que atemorizó a Gonzalo Valenzuela por su relación con Kika Silva - Chilevisión

El actor nacional confesó que tuvo miedo por la integridad de su familia tras recibir una serie de amenazas de muerte, por lo que decidió tomar medidas legales.

Una grave situación denunció el actor Gonzalo Valenzuela, quien acusó que desde marzo de 2023 lleva recibiendo amenazas de muerte de un individuo a través de redes sociales.

Según explicó Valenzuela a Las Últimas Noticias, los mensajes estaban vinculados a su relación con Kika Silva: “Por cada noche que pases con ella te quitaré una vida” o “te vai a morir “$#$#”#” eran algunos de los escritos que recibió.

De igual manera, explicó que estos “no eran la típica mala onda”, por lo que decidió tomar acciones legales, logrando eventualmente la detención del sujeto.

Acorde al relato del intérprete, decidió interponer una querella criminal por amenazas de muerte cuando temió por la integridad de su familia.

“El Titanic te va a hundir, suicídate y sálvalos de la muerte infernal”, fue el mensaje que recibió cuando subió una foto junto a sus tres hijos.

De igual manera, explicó que no fue “hasta después de un programa donde salió la casa (de la playa), se sabía donde estaba y mis hijos andaban en el verano caminando por ahí y me dio miedo que esto no fuera solo una cosa de redes sociales”.

Tras la denuncia, Carabineros tomó medidas de protección para el intérprete y su familia. “Pusieron una ronda cerca de mi casa y ahí pudimos sentirnos más tranquilos”, explicó.

En esa línea, en agosto de 2023 la PDI logró rastrear la dirección de IP del individuo y dar con su identidad: Obrero de la construcción de 34 años, quien finalmente fue detenido el pasado 19 de junio.