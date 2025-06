El día de furia de Gonzalo Valenzuela: Explotó con entrevistador por una pregunta sobre Kika Silva - Chilevisión

Un medio de comunicación consultó sobre los rumores de un quiebre con la modelo y el intérprete desató la polémica por su peculiar reacción que fue grabada en cámara.

El actor Gonzalo Valenzuela se encuentra en el ojo de la polémica luego de una cuestionada entrevista que concedió a un medio de comunicación digital, en el marco de los rumores de un quiebre con Kika Silva, los que finalmente fueron descartados.

"Oye, Gonzalo, te quiero preguntar por los rumores que andan circulando sobre tu separación", consultaron al intérprete desde el sitio Todo Se Sabe!, ante lo cual Valenzuela tuvo una peculiar reacción.

"¿Supongo que leíste o no? Ya viste el Instagram de la Kika, ya escribió ahí ya. Son puras hue... po. No es un mal momento, son hue... de gente hue... que pone hue... y después viene gente más hue... y pregunta hue... No tú, pero es pura gente hue... que quieren preguntar hue...", contestó.

El comunicador reaccionó y dijo: "Pero que bueno que lo aclaraste, porque eso también es bueno". ¿Qué Gonzalo? "No tengo nada que aclarar, lo que pasa es que es bien hue... que alguien dice una hue... y viene otro hue... que le da pie a esa hue... y son puras hue...".

"Hay muchos hue... que hablan hue... y la gente lamentablemente tiene que consumir esas hue... de hue... que hablan hue...", reiteró el actor antes de ser interrumpido por el medio, pues el entrevistador sostuvo que "muchas veces es trabajo, de repente te pueden mandar a preguntar".

"La primera fuente ya escribió ayer (miércoles), la Kika ya dijo que eso era una estupidez, entonces si uno sigue con la hue... dándole espacio a los hue... que hablan hue... uno pasa a ser parte de esos hue... por eso te recomiendo que no hables hue...", recalcó Valenzuela.

Gonzalo Valenzuela insultó a entrevistador

El intérprete no terminó ahí y continuó con el tema: "Tú ya leíste lo de la Kika entonces le estás dando espacio a la hue... tú me entendí o no, ya po, entonces tú también erí hue... po. No soy mala onda, te quiero explicar, como los niños, mira, te lo explico".

"Como tú lo leíste ayer (el comunicado), tú ya sabes, entonces cuando tú vienes a preguntarme esa hue... , tú le das más espacio a la hue... y ahora toda esta hue... es lo que tú vas a poner, porque esto es más interesante que lo que hablamos recién", concluyó.