Kika Silva rompió el silencio tras rumores de infidelidad de Gonzalo Valenzuela: “Quiero dejar por acá…” - Chilevisión

La modelo explicó que prefirió aclarar la situación tras recibir una oleada de preguntas de periodistas y seguidores.

Kika Silva se refirió a los rumores de una supuesta separación con Gonzalo Valenzuela difundidos en portales de redes sociales durante los últimos días.

Fue el medio Infama el que a través de su cuenta de Instagram aseguró que Valenzuela supuestamente le habría sido infiel a la modelo, sin embargo, ella salió a desmentir los dichos.

"Dejo esta storie porque me han llamado de muchos medios y quiero dejar por acá la verdad para que dejen de desinformar", aclaró la comunicadora.

MÁS SOBRE KIKA SILVA

El mensaje de Kika Silva

La modelo compartió la aclaración tras recibir una oleada de preguntas sobre su relación con el actor, con quien contrajo matrimonio en abril de 2024.

"Hay un portal de farándula (que no quiero mencionar porque necesitan precisamente ser más conocidos) que no deja de inventar situaciones o levantar rumores que me involucran a mí y Gonzalo", explicó.

"Sólo decirles que no es cierto que nos separamos, que no es cierto que descubrí una infidelidad gracias a ellos, etc etc etc", declaró en el mensaje.

De igual manera, luego agregó otra historia con el mensaje: "Así estaba, cocinándome, el día que supuestamente estaba en una discoteque siendo infiel".