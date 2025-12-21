FOTOS | Aseguran que Luis Miguel estaría en Chile y esta sería la razón detrás de su visita - Chilevisión

Su visita estaría vinculada a asuntos personales y de negocios, relacionados con una clínica de células madre y su viña en Chile, descartándose actividades públicas o eventos masivos.

La tarde de este sábado la periodista Paula Escobar dio a conocer que Luis Miguel habría aterrizado en Chile junto a fotos del artista bajando del avión.

A través de sus redes sociales, Escobar aseguró que el Sol de México "llegó a las 9 am con otras 5 personas. Entre ellas su hermano Alejandro. Probablemente a algún evento privado o a alguna campaña publicitaria, nada público".

Posteriormente, Cecilia Gutiérrez indicó en una historia de Instagram que el intérprete mexicano "llegó en la mañana, se mantiene acá hasta el martes, vino con un amigo doctor de él".

Con respecto a la razón de su visita, la panelista de Primer Plano aseguró que "él tiene una amistad profunda con un médico chileno con quien además tiene negocios en una clínica de células madre, entonces vino por eso".

"Viene por eso y aprovecha de ver también el negocio de su viña, no vino por un evento, vino por asuntos personales", señaló Gutiérrez.

