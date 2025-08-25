“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista - Chilevisión

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

El joven Brahiron Chávez, conocido como el "Luis Miguel chileno", publicó un video en sus redes sociales para dar a conocer la situación que lo acompleja estos días.

Según comunicó el cantante, el equipo de El Sol de México se habría puesto en contacto con él, luego de que comenzara a surgir el falso rumor de que el chileno era hijo de Luis Miguel.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"¿De qué me acusan? ¿De cantar las canciones de una leyenda?"

A través de redes sociales, Chávez se dirigió a sus seguidores indicando: "Quiero ser muy honesto con ustedes, me siento muy preocupado, porque el tema de la noticia se desbordó un poco y ha llegado a un poco que jamás imaginé".

"He recibido un mail del abogado de Luis Miguel que me acusa y me exige que aclare ciertas publicaciones y situaciones que para serles completamente sincero yo no he provocado", continuó.

En esa línea, explicó que toda esta situación se da "por el rumor de la supuesta paternidad que se ha creado en las redes, pero además el abogado me ha puesto condiciones para cantar, lo que me hace sentir que me quieren silenciar".

"Esto me ha llevado a preguntarme: ¿De qué me acusan? ¿De cantar las canciones de una leyenda? Yo siempre lo he hecho con el mayor de los respetos por él y por sus seguidores que son fieles a una carrera brillante", cuestionó el intérprete.

El chileno lamentó lo ocurrido, sincerando que "me entristece que un acto de admiración se interprete de esta manera, estoy cansado del hostigamiento constante de los medios. Siento que muchos se aprovechan de la situación para crear noticias falsas con fines económicos y yo no me presto para eso".

"Me ha costado mucho llegar hasta aquí y estoy muy concentrado con mi música y mi carrera, lo que más me duele es que esta situación afecta a mi familia y por respeto a ellos voy a aclarar el tema de la paternidad este 28 de agosto", finalizó.

Mira la declaración y fotos de la demanda a continuación: