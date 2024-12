Joven se vuelve viral con impactantes interpretaciones de Luis Miguel en Metro de Santiago - Chilevisión

Medios de diferentes países han mostrado su sorpresa ante el gran talento de Brahiron, el cual se está dando a conocer rápidamente por las redes sociales.

A través de TikTok se han viralizado diferentes videos de Brahiron Chávez, un joven oriundo de Taltal que ha sido denominado como el "Luis Miguel chileno".

Con un gran talento para el canto, este artista ha encantado al público con sus interpretaciones de El Sol de México, aunque este cantante tiene como escenario el Metro de Santiago.

Brahiron, el nuevo Luis Miguel de Chile

Con un más de un millón de seguidores en TikTok, los videos de este joven de 24 años han cruzado fronteras y es que en medios de diferentes países latinoamericanos se ha hecho notar con sus habilidades.

Pasando por Got Talent, lleva los últimos años haciéndose notar en la capital y juntado dinero para una carrera musical, de acuerdo con LUN: "En 2022 me vine a Santiago y estaba difícil la cosa. Un amigo productor me dijo 'Anda a cantar a la calle(...)' eso fue el 1 de marzo del 2022".

En sus "días buenos" logra gana alrededor de $90 mil pesos, y es que Chávez ya se ganó el amor de las fanáticas de Luis Miguel, además del cariño de las redes sociales.

Con más de cien mil reproducciones en sus videos, y algunos superando los 6 millones, Bray no deja de recibir buenos comentarios por su voz y consejos para que aproveche el talento que tiene, el cual lo lleva practicando desde que era un niño.

