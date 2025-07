“Le gritoneó y terminó llorando”: Paula Escobar expuso tensiones laborales con Daniel Fuenzalida - Chilevisión

La periodista también conversó con Cecilia Gutiérrez, quien le confirmó que había interpuesto una demanda en contra de Daniel Fuenzalida por despido injustificado en 2020.

Este sábado Paula Escobar entregó nuevos antecedentes sobre la polémica en la que se vio involucrado Daniel Fuenzalida tras haber inscrito a su nombre la frase de Rosario Bravo "¿Cómo están los we...?".

Al respecto, la periodista estuvo en el podcast "Quién es 1" junto a Pablo Candia, donde reveló episodios que vivió cuando trabajó con Fuenzalida e incluso confirmó un rumor sobre Cecilia Gutiérrez cuando trabajó en Me Late con el animador.

"A mí nunca me habían gritado, nos gritó a todos"

"Yo con Daniel duramos un año y al final ese elástico estaba tan vencido que yo renuncié. Yo me fui porque laboralmente no somos compatibles", comenzó señalando Escobar.

En esa misma línea explicó: "Yo faltaba los viernes y siempre quedaba la escoba. Él siempre se peleaba con alguien, le gritaba a alguien y me contaban el lunes. A un productor creo que le gritoneó y terminó llorando con ataque de pánico".

Sin embargo, no se habría tratado de un hecho aislado, y es que Paula comentó que Daniel enfureció durante una pausa comercial en dicho programa: "Estaba muy pendiente de su computador, como siempre, el rating minuto a minuto. No estaba concentrado en el programa y Sergio Rojas se tira una talla tan buena y yo me c... de la risa".

"Daniel golpeó la mesa y dice: '¡Nunca más vuelvan a dejarme en ridículo!' Quedé para adentro, los tres quedamos para dentro. A mí nunca me habían gritado, nos gritó a todos", detalló la periodista.

Según explicó Paula, la situación habría generado luego que Daniel comenzara a darle menos visibilidad en pantalla, por lo que renunció: "Y justo venía el atado de la Cecilia que lo había demandado por misógino y él tenía mucho susto que yo saliera hablando", comentó.

Al respecto, Escobar se contactó con Cecilia Gutiérrez para confirmar la información y ella le envió un audio, donde señaló: "Hace varios años (2020), cuando salí de Me Late, cuando Daniel me echó, le hice una demanda por despido injustificado".

Cecilia explicó que trabajó con Fuenzalida durante varios años en dos programas y que él "se enojaba cuando no había temas".

"Lo demandé y finalmente llegamos a un acuerdo, antes de un juicio. Siento que fue un acto de justicia porque esa demanda hizo que a los panelistas que se quedaron, se les regularizó la situación laboral", concluyó Gutiérrez.