“Es un modus operandi”: Acusan a Daniel Fuenzalida de apropiarse la marca de popular programa - Chilevisión

Todo esto se da en medio del término de su podcast con Rosario Bravo, luego de que el animador registrara el nombre del espacio de conversación sin consultarle a su compañera.

Daniel Fuenzalida nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, esta vez tras ser acusado de apropiarse del dominio web perteneciente al programa de farándula Que te lo digo.

Todo esto en medio del conflicto con Rosario Bravo, luego de que el animador inscribiera, sin informarle a la enfermera, la marca de su podcast "¿Cómo están los weones?", el cual ambos conducían.

Este martes, durante una nueva emisión del espacio conducido por Sergio Rojas, Luis Sandoval y Antonella Ríos, los panelistas aseguraron que Fuenzalida también habría registrado el dominio web quetelodigo.cl, de nombre exactamente igual al de su espacio.

De acuerdo a información disponible por Nic Chile, el comunicador tendría el dominio del sitio hasta mayo de 2026.

“Es tragicómico y creo que es la única forma de tomárselo en este momento, porque las cartas ya están echadas”, expresó Rojas en pantalla. “Hoy nos enteramos, tenemos las pruebas, de que Daniel Fuenzalida en 2024 se hizo dueño del dominio Quetelodigo.cl. La broma se hizo realidad”.

En esa línea, Sandoval agregó que: “Cualquier tipo de explicación no tiene ningún tipo de asidero. Ni siquiera tengo intención de escucharlas porque me parecería de una burrada que no tiene precedentes".

"Sé cuál es la respuesta, me la voy a reservar. Sé la respuesta real, no la televisiva, que Daniel nunca va a tener los cojon... de dármela, pero me imagino que sí podría dar algún tipo de explicación como lo hizo con la marca de Rosario”, continuó.

Rojas, por su parte, fue más allá y acusó un patrón de conducta en el comportamiento del ‘Ex Huevo’: “Esto es un modus operandi. Es un modo de actuar, de forma sistemática… ¡Eso no se hace!".

Hasta el momento Daniel Fuenzalida no se ha referido públicamente a estas acusaciones ni a los motivos detrás del registro.