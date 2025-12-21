 “Estaba mal del estómago”: Trinidad Cruz-Coke explica supuesto envenenamiento previo al crimen de su hermano - Chilevisión
"Estaba mal del estómago": Trinidad Cruz-Coke explica supuesto envenenamiento previo al crimen de su hermano
21/12/2025 10:43

“Estaba mal del estómago”: Trinidad Cruz-Coke explica supuesto envenenamiento previo al crimen de su hermano

Imputada en la causa junto a su esposo, la mujer aseguró que no existen pruebas médicas de intoxicación y afirmó que, tras el episodio, la relación familiar continuó con normalidad hasta el homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

Publicado por Gabriela Valdés

Trinidad Cruz-Coke se refirió públicamente al crimen que terminó con la vida de su hermano, Eduardo Cruz-Coke, y de sus dos sobrinos, caso en el que figura como imputada junto a su esposo, Jorge Ugalde, quien hasta ahora es el único que permanece en prisión preventiva.

En conversación con Las Últimas Noticias, la mujer abordó uno de los episodios que han marcado la investigación: El presunto envenenamiento que habría afectado al fotógrafo en 2024, meses antes del homicidio.

Este antecedente fue mencionado inicialmente por Jorge Ugalde en una de sus primeras declaraciones, donde sostuvo que Eduardo Cruz-Coke se habría intoxicado tras consumir un helado casero que ambos le regalaron. Dicho relato fue posteriormente respaldado por la exesposa del fotógrafo, Carolina Grellet.

"Él estaba mal del estómago"

La mujer aseguró que "mi hermano y mis sobrinos me contaron de la situación. Al comentármelo, mi hermano me pidió disculpas porque lo que partió como una broma o comentario de mal gusto, fue tomado como una realidad por la madre de los niños, pero aquí hay dos antecedentes de mucha relevancia".
 
Trinidad explicó que "primero, que todos los exámenes médicos muestran que él estaba mal del estómago, pero no muestran nunca un envenenamiento; ante la sospecha de un posible envenenamiento, los médicos tienen la obligación de denunciar estos hechos ante la policía. Ese día lo vieron seis médicos y no hay ninguna denuncia".
 
"En segundo lugar, luego del episodio del envenenamiento, los niños pasaron el verano con nosotros en paz como siempre, bañándose en la piscina y jugando taca taca. ¿Si tú piensas seriamente que alguien está tratando de envenenar a tus hijos, sigues viviendo con ellos?", continuó Cruz-Coke.
 
"¿Los dejas que pasen el verano, que compartan paseos, que tengan una vida en común? Yo como madre jamás dejaría que mis hijos corrieran ese peligro. Eduardo sabía perfectamente que nosotros somos incapaces de hacerle algo, por eso seguíamos teniendo una convivencia cercana después del episodio, del cual nunca se volvió a hablar hasta ahora", finalizó la mujer.
