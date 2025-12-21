“Estaba mal del estómago”: Trinidad Cruz-Coke explica supuesto envenenamiento previo al crimen de su hermano - Chilevisión

Trinidad Cruz-Coke se refirió públicamente al crimen que terminó con la vida de su hermano, Eduardo Cruz-Coke, y de sus dos sobrinos, caso en el que figura como imputada junto a su esposo, Jorge Ugalde, quien hasta ahora es el único que permanece en prisión preventiva.

En conversación con Las Últimas Noticias, la mujer abordó uno de los episodios que han marcado la investigación: El presunto envenenamiento que habría afectado al fotógrafo en 2024, meses antes del homicidio.

Este antecedente fue mencionado inicialmente por Jorge Ugalde en una de sus primeras declaraciones, donde sostuvo que Eduardo Cruz-Coke se habría intoxicado tras consumir un helado casero que ambos le regalaron. Dicho relato fue posteriormente respaldado por la exesposa del fotógrafo, Carolina Grellet.