Cecilia Gutiérrez destapa presunto quiebre entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela: “Dejó de usar su argolla” - Chilevisión

Según informó la panelista de Primer Plano, la influencer y el actor habrían puesto fin a su matrimonio a finales del 2025, pero la separación sería en buenos términos y sin intervención de terceros.

El 2026 inició con tristes noticias en materia amorosa. Trascendió el presunto quiebre matrimonial entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela.

La información fue revelada por Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic, donde aseguró que la pareja habría tomado caminos separados desde finales del 2025.

“Según pude reportar en estos díasm, Kika Silva y Gonzalo Valenzuela están distanciado desde antes del Año Nuevo, de hecho lo pasaron separados”, declaró.

Una de las pruebas que argumentó fue que “ella hace unos días dejó de usar su argolla, en algunas fotos de su Instagram ya se evidencia que está sin argolla”.

“Ellos se separaron hace un par de semanas, pero están súper en buena onda. Acá no hubo una separación traumática, no hubo terceras personas”, agregó.

Sobre los motivos que habrían causado la supuesta separación entre la influencer y el actor, la panelista de Primer Plano contó que “solo tiene paradas diferentes frente a la vida, proyectos diferentes y eso los fue separando”.

“Habría sido ella la tomó la decisión de separarse definitivamente”, aseguró.

La historia de amor de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

El romance de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela inició durante el mes de febrero de 2023, cuando coincidieron en eventos relacionados al Festival de Viña del Mar.

A fines de 2023 y cuando llevaban cerca de 9 meses juntos, la pareja celebró un primer matrimonio durante un viaje a Las Vegas, Estados Unidos.

Posteriormente, en abril de 2024, celebraron su unión civil en un íntima ceremonia en su casa de Maitencillo frente a familiares y amigos.

De momento, ninguno de los dos se ha referido a esta información.