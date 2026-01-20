 Cecilia Gutiérrez destapa presunto quiebre entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela: “Dejó de usar su argolla” - Chilevisión
Minuto a minuto
Bombero se quiebra al recordar rescate de mellizas en Penco: “Fue terrible tener esos bebés en brazos” “Decidieron irse juntos”: Habla padre de joven futbolista que murió con su mamá en incendio forestal La tragedia de Ríos de Chile: El antes y después de la población arrasada por los incendios forestales VIDEO | Angustiante rescate de mellizas en Penco: Madre pidió a bomberos que salvaran a sus hijas “Por un nuevo desafío personal”: Trinidad Steinert renuncia a su cargo como fiscal de Tarapacá
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/01/2026 12:02

¿Primera ruptura del 2026? Cecilia Gutiérrez destapa presunto quiebre entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

Según informó la panelista de Primer Plano, la influencer y el actor habrían puesto fin a su matrimonio a finales del 2025, pero la separación sería en buenos términos y sin intervención de terceros.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El 2026 inició con tristes noticias en materia amorosa. Trascendió el presunto quiebre matrimonial entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

La información fue revelada por Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic, donde aseguró que la pareja habría tomado caminos separados desde finales del 2025. 

“Según pude reportar en estos díasm, Kika Silva y Gonzalo Valenzuela están distanciado desde antes del Año Nuevo, de hecho lo pasaron separados”, declaró. 

Una de las pruebas que argumentó fue que ella hace unos días dejó de usar su argolla, en algunas fotos de su Instagram ya se evidencia que está sin argolla”.

Ellos se separaron hace un par de semanas, pero están súper en buena onda. Acá no hubo una separación traumática, no hubo terceras personas”, agregó.

Sobre los motivos que habrían causado la supuesta separación entre la influencer y el actor, la panelista de Primer Plano contó que “solo tiene paradas diferentes frente a la vida, proyectos diferentes y eso los fue separando”.

“Habría sido ella la tomó la decisión de separarse definitivamente”, aseguró. 

La historia de amor de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

El romance de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela inició durante el mes de febrero de 2023, cuando coincidieron en eventos relacionados al Festival de Viña del Mar. 

A fines de 2023 y cuando llevaban cerca de 9 meses juntos, la pareja celebró un primer matrimonio durante un viaje a Las Vegas, Estados Unidos.

Posteriormente, en abril de 2024, celebraron su unión civil en un íntima ceremonia en su casa de Maitencillo frente a familiares y amigos.

De momento, ninguno de los dos se ha referido a esta información.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Lo último

Lo más visto

Bombero se quiebra al recordar rescate de mellizas en Penco: “Fue terrible tener esos bebés en brazos”

En conversación con CHV Noticias, Eduardo Monsalvez, superintendente de Bomberos de Coronel, entregó detalles del angustiante momento ocurrido en Penco.

20/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Fin a los rumores: Luis Jiménez reveló el estado actual de su romance con Disley Ramos

El exfutbolista habló sobre el romance con la creadora de contenidos, que nació a mediados del año pasado, y reveló cómo se llevan actualmente.

20/01/2026

Ministerio por ministerio: La lista de nombres que baraja Kast para su gobierno

El presidente electo ha respaldado públicamente a alguno de los nombres, mientras que en otros ministerios aún hay dudas. Se espera este martes entrega los nombres de su primer gabinete.

20/01/2026